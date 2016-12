Truy tìm xe tải cán chết người rồi bỏ trốn trong đêm

Ngày 24/12, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 13, phường Thuận Giao thị xã Thuận An đồng thời truy tìm chiếc xe tải gây tai nạn khiến anh Bùi Vĩnh Anh (SN 1984, quê Đồng Nai ) tử vong rồi bỏ trốn.

Tin tức ban đầu, vào tối ngày 23/12, anh Vĩnh Anh điều khiển xe máy BKS: 61C1 - 088.86, trên quốc lộ 13 (hướng từ TP.HCM về TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), khi đi qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thuận Giao khoảng 500m, thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS: 69K1 - 169.16, do anh Lê Văn Khởi (SN 1972, quê Bạc Liêu) điều khiển chạy phía trước.

Cú va chạm khiến cả 2 ngã xuống đường, Vĩnh Anh bị văng ra sát làn đường ô tô. Lúc này một chiếc xe tải (chưa rõ biển số) chạy cùng chiều không kịp xử lý đã cán qua người khiến anh này chết tại chỗ, anh Khởi bị thương nhẹ.

Công an thị xã Thuận An, Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ vụ tai nạn và truy tìm chiếc xe tải có liên quan

Điều đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải không dừng lại mà tiếp tục tăng ga chạy, bỏ mặc nạn nhân lại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TX.Thuận An đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn và đang tiếp tục truy tìm xe tải cán chết người rồi bỏ trốn.

Phùng Sơn