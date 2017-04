Truy tố 13 bị can liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng

Sáng 11/4, Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP.HCM truy tố 13 bị can trong băng nhóm giả danh công an để lừa đảo.

Các bị can gồm: Peng Kang Yu (SN 1992, quốc tịch Đài Loan), Liu En Hsiang (SN 1990, quốc tịch Đài Loan), Lu Shih Wei (SN 1992, quốc tịch Đài Loan), Huang I Jen (SN 1986, quốc tịch Đài), Hsieh Chia Chun (SN1978, quốc tịch Đài Loan), Giáp Thị Diễm Thúy (SN 1978, ngụ Đồng Nai), Giáp Thanh Đạt (em Thúy, SN 1985, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Hữu Minh Tuấn (SN 1997, ngụ Đồng Nai), Đặng Quốc Bảo (SN 1993, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Thanh Bình (SN 1994, ngụ Đồng Nai), Đoàn Quốc Hiếu (SN 1990, ngụ Đồng Nai), Châu Vĩnh Huy (SN 1994, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Huy (SN 1995, ngụ TP.HCM) cùng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 2/2016, Peng Kang Yu, Liu En Hsiang, Lu Shih Wei được tổ chức lừa đảo tại Đài Loan phân công sang Việt Nam thực hiện các vụ lừa đảo. Vì thế, các đối tượng đã đến TP.HCM rồi thuê một căn hộ chung cư trên địa bàn quận 6 (TP.HCM) để ở và móc nối nhiều người tham gia đăng ký mở tài khoản ngân hàng mua, chuyển thông tin tài khoản về Đài Loan. 10 đối tượng khác trong nhóm này có nhiệm vụ mở tài khoản, mua tài khoản rồi cung cấp cho đồng phạm.

13 đối tượng trong băng nhóm lừa đảo công nghệ cao.

Thời điểm này, các đối tượng lợi dụng kẽ hở của hệ thống ngân hàng là cho mở tài khoản mà không có chức năng kiểm tra độ thật - giả của CMND. Các ngân hàng cũng không bảo mật các thông tin của khách hàng như số CMND, tên tuổi, địa chỉ, nơi công tác… Vì thế, các đối tượng đã dễ dàng có được thông tin cá nhân một cách dễ dàng.

Từ đó, bọn chúng tìm cách “bắt thóp” để lừa tiền. Sau khi phi vụ thành công, bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản, các đối tượng sẽ cùng nhau rút tiền chiếm đoạt.

Đối tượng cầm đầu Liu En Hsiang bị bắt tại cơ quan công an.

Như vậy, từ ngày 1/4 đến 14/4/2016, các đồng phạm của Peng Kang Yu, Liu En Hsiang từ nước ngoài gọi vào điện thoại bàn ở Việt Nam, giả danh công an, hù dọa chủ thuê bao có liên quan đường dây tội phạm đang bị điều tra, buộc phải chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm cung cấp để giám định nguồn gốc.

Quá lo sợ, 13 người tại TP.HCM đã chuyển gần 6,4 tỷ đồng cho các đối tượng. Sau khi có được số tiền này, các đối tượng nhanh chóng cắt đứt liên lạc và rút toàn bộ số tiền trên rồi chuyển sang cho tổ chức lừa đảo ở Trung Quốc.

Để có thể chiếm đoạt tài sản của người dân, thủ đoạn của các đối tượng chính là sử dụng phần mềm giả số điện thoại VOIP công nghệ cao. Theo đó, các đối tượng sẽ giả danh các cán bộ cao cấp của các cơ quan công an.

Sau đó, đầu dây này sẽ thông báo rằng, hiện nay, số tiền trong tài khoản ngân hàng của các bị hại liên quan đến các vụ án buôn bán ma túy, tổ chức tội phạm lừa đảo, rửa tiền. Vì thế, yêu cầu các bị hại chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản mà bọn chúng cung cấp để xác minh.

Nhằm thuyết phục nạn nhân, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại xác nhận lại số điện thoại gọi đến qua hệ thống tổng đài giải đáp thông tin 1080 về số điện thoại đang gọi đến. Ngay lập tức, bị hại gọi đến tổng đài 1080 thì được xác nhận đây đúng là số điện thoại của các cơ quan chức năng.

Khi thấy bị hại đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục gọi lại rồi yêu cầu các nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng vào các tài khoản mà đối tượng cung cấp để bọn chúng xác minh. Tất nhiên, bị hại nghe theo và ra ngân hàng gửi tiền vào các tài khoản mà các đối tượng cung cấp.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sẽ lập tức thuê người đến các ngân hàng rút tiền và chuyển sang tài khoản nước ngoài của các đối tượng lừa đảo Trung Quốc. Lúc này, số tiền bị chiếm đoạt “bốc hơi” một cách nhanh chóng, khó có thể thu hồi.

Dương Hạnh