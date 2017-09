Truy tố kẻ nghi vợ ngoại tình, giết "tình địch" trong đám giỗ

Ngày 3/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bị can Bùi Minh Thương (SN 1984, ngụ quận 7, TP.HCM) về 2 tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Hiện trường vụ án mạng tối 1/10/2016.

Theo kết quả điều tra, Thương và chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1985) có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Năm 2012, cả hai chuyển về sống cùng nhau như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn quận 7.

Đến khoảng cuối tháng 9/2016, Thương nghi ngờ vợ có quan hệ hình cảm với anh Nguyễn Ngọc C. (SN 1986, ngụ quận 1, TP.HCM). Vì vậy, Thương thường tỏ ra ghen tuông.

Ngày 28/9/2016, Thương và chị Tuyết cãi nhau lớn tiếng. Sau khi cãi nhau, chị Tuyết tức giận nên ẵm con về nhà mẹ ruột tại đường Xóm Chiếu, quận 4, TP.HCM để sinh sống.

Tối 1/10/2016, Thương chạy xe đến nhà mẹ ruột chị Tuyết yêu cầu chị Tuyết đưa con về nhà. Khi đến nơi, Thương thấy chị Tuyết ngồi nhậu cùng anh C. và một số người khác trong đám giỗ nên rất tức giận.

Thương hậm hực đi ngang bàn nhậu, đá thùng bia cạnh bàn nhậu rồi đạp mạnh vào người anh C. khiến nạn nhân ngã xuống đất. Anh C. đứng dậy định đánh Thương thì bị Thương rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy chồng bị đâm, vợ anh C. đến can ngăn cũng bị Thương tấn công gây thương tích. Vợ chồng nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên anh C. tử vong, vợ anh C. bị tổn hại sức khỏe 20%.

Về phía Thương, sau khi gây án, y đã bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.