TT Donald Trump gửi thư mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Mỹ

Nhận lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 20-21/4/2017.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam).

Trong ngày 20/4/2017, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Herbert Raymond McMaster, gặp Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Herbert Raymond McMaster, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, tích cực hội nhập quốc tế; coi trọng và sẵn sàng làm việc với Chính quyền mới của Hoa Kỳ nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện vững mạnh, ổn định, lâu dài, xây dựng và cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị, vì lợi ích của hai nước, góp phần duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế; cho rằng hai bên cần duy trì đà phát triển của quan hệ kinh tế, thương mại – là trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước; tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo, khoa học – công nghệ, an ninh – quốc phòng và khắc phục hậu quả chiến tranh, nhân đạo….

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trực tiếp trao thư và chuyển lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 và thăm chính thức Việt Nam. Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia H.R. McMaster chuyển lời cảm ơn của Tổng thống Donald Trump và khẳng định Tổng thống Trump sẽ thăm và tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam. Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng bày tỏ hy vọng có dịp thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Cũng nhân dịp này, Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia H.R. McMasster đã chuyển thư của Tổng thống Donald Trump mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia H.R. McMasster hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua; bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ; khẳng định Chính quyền mới tiếp tục coi trọng và ủng hộ quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam; cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các chuyến thăm Hoa Kỳ của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam cũng như chuyến thăm và tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam của Lãnh đạo cấp cao Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác còn nhiều tiềm năng. Ngoại trưởng Rex Tillerson khẳng định, Hoa Kỳ sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm bảo đảm Hội nghị cấp cao APEC 2017 diễn ra thực chất với kết quả cụ thể.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn an ninh McMaster khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình, dựa trên các tiến trình ngoại giao và pháp lý và trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), tôn trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đánh giá cao quan hệ kinh tế - thương mại với Việt Nam; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác để thúc đẩy quan hệ thương mại cùng có lợi. Bộ trưởng Mnuchin cho biết Hoa Kỳ ủng hộ việc Việt Nam tiếp tục được hưởng các nguồn vốn vay ưu đãi IDA của Ngân hàng Thế giới phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong giai đoạn tới cũng như các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ APEC.

Xem thêm: Tổng thống Donald Trump sẽ tới Việt Nam tham dự APEC vào tháng 11

Theo mofa.gov.vn