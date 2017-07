Từ 1/8, Vietlott chính thức ra mắt Power 6/55 trị giá 'khủng'

Từ ngày 1/8/2017, công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức phát hành sản phẩm xổ số tự chọn mới với tên gọi “Power 6/55” với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường xổ số và đáp ứng nhu cầu vui chơi có thưởng của một bộ phận người dân. Đây là sản phẩm thứ 3 của Vietlott kể từ khi phát hành Mega 6/45 vào ngày 18/7/2016 và Max 4D ngày 18/11/2016.

Theo đại diện Vietlott, xác suất trúng thưởng giải jackpot 1 của Power 6/55 là 1/28,9 triệu, tức là thấp gấp 3,5 lần so với xác suất trúng Mega 6/45 (chỉ 1/8 triệu). Tuy nhiên, Power 6/55 lại có jackpot 2 có xác suất trúng thưởng là 1/4,8 triệu, tức là khả năng trúng thưởng cao gấp 1,6 lần so với jackpot của Mega 6/45. Sản phẩm dự đoán sẽ "hút" thị trường trong thời gian tới đây khi giá trị giải thưởng "khủng" và có nhiều lựa chọn gia tăng cơ may cho người chơi.

Power 6/55 là trò chơi, theo đó khách hàng sẽ lựa chọn 6 số trong tập hợp số từ 01 đến 55 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. Giá trị cho một lần (một bộ số) tham gia dự thưởng là 10.000 VND (khách hàng quen gọi là 1 vé). Việc quay số mở thưởng của Power 6/55 sẽ được tiến hành từ 18h đến 18h30 các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần.

Ngoài cách chơi tiêu chuẩn nói trên, khách hàng còn có 2 cách tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Power 6/55 khác là: Chọn số tổ hợp bao 5 và chọn số theo tổ hợp từ bao 7 đến bao 15 và bao 18 để có cơ hội gia tăng khả năng trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng của Power 6/55 gồm 5 hạng giải thưởng: Jackpot 1; jackpot 2; giải Nhất, giải Nhì, giải Ba được xác định bằng hình thức quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 1 đến 55. Sau đó, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải jackpot 2.

Cơ cấu giải thưởng của Power 6/55.

Điều thú vị hơn là hai giải jackpot này sẽ có sự liên kết lẫn nhau khi jackpot 1 cán mốc 300 tỷ đồng. Cụ thể, tại một kỳ quay số mở thưởng bất kỳ, khi xác định được không có người trúng giải jackpot 1 và giá trị giải jackpot 1 vượt trên 300 tỷ đồng, nếu lúc này có người trúng giải jackpot 2 thì toàn bộ phần vượt trên 300 tỷ của giải jackpot 1 được chuyển sang cho giải jackpot 2 trong kỳ quay số mở thưởng. Nhưng nếu trong kỳ quay đó không tìm thấy khách hàng trúng giải jackpot 2 thì toàn bộ phần thặng dư sẽ được chuyển về lại và bổ sung vào giá trị tích lũy của giải jackpot 1 trong kỳ quay số mở thưởng tiếp theo.

Mẫu vé tiêu chuẩn của Power 6/55.

Một trong những điều được người chơi đặc biệt quan tâm là trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải jackpot trong cùng 1 kỳ quay số mở thưởng thì giá trị giải jackpot cũng sẽ được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Đ.Huệ