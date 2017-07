Kinh hoàng những trận đấu bò tót Tây Ban Nha: Sinh nghề tử nghiệp

Ngày 1/7, tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, vào kháp đấu thứ 14 giữa trâu số 18 và trâu số 23, trâu số 18 bất ngờ rượt đuổi chủ mình là ông Đinh Xuân H. Sau đó, trâu húc trên sân khiến ông này ngất xỉu. Ông H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau hơn 6h cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, vết thương của ông Đinh Xuân H. rất nguy kịch nên gia đình xin đưa về nhà. Đến 19h cùng ngày, ông H. đã tử vong.

Ở Tây Ban Nha, việc những đấu sĩ đấu bò chuyên nghiệp phải bỏ mạng tại đấu trường đấu bò cũng từng nhiều lần xảy ra.

Những đấu sĩ vong mạng vì bò tót

Victor Barrio, 29 tuổi trở thành người đấu bò chuyên nghiệp đầu tiên của Tây Ban Nha trong thế kỷ 21 thiệt mạng khi đang thi đấu. Anh bị vết thương chí tử khi đang tham gia một cuộc đấu bò tót trước hàng nghìn khán giả có mặt tại Teruel, miền đông Aragon, Tây Ban Nha hồi tháng 6/2016.

Kể từ sau vụ người đấu bò thiệt mạng khi đang thi đấu năm 1985, anh Victor Barrio là trường hợp đầu tiên mất mạng khi thi đấu bò. Cuộc đấu bò ngày 9/7/2016 được truyền hình trực tiếp tới hàng triệu người xem trên khắp đất nước Tây Ban Nha, nên đây là cú sốc lớn với dư luận. Đặc biệt, trong số những khán giả có mặt tại cuộc đấu tử thần này còn có cả vợ của người đấu bò.

Khi mới bước vào cuộc thi đấu, anh Victor Barrio đã khống chế bò tót Lorenzo rất hiệu quả. Sự việc chỉ trở nên nguy hiểm khi một cơn gió lớn nổi lên khiến anh Victor Barrio bị chệch choạc trong tích tắc và bò tót Lorenzo đã lập tức ra đòn chí mạng, đâm thẳng sừng vào ngực anh.

Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng các bác sĩ đã không thể làm gì cho đấu sĩ Victor Barrio nữa.

Việc đấu sĩ Victor Barrio bị thiệt mạng gây chấn động đất nước này, bởi đây là một nhân vật được đánh giá cao với những kỹ năng chuyên nghiệp, từng vô địch một số giải đấu bò uy tín của Tây Ban Nha.

Ngay sau vụ việc đáng tiếc, lễ hội đấu bò ở đô thị Teruel đã bị ngưng lại. Thủ tướng Tây Ban Nha thông qua mạng xã hội đã gửi lời chia buồn tới gia đình người đấu bò xấu số.

Thời gian gần đây, có nhiều đấu sĩ nổi tiếng gặp nạn trong các cuộc đấu bò trên khắp thế giới.

Hồi tháng Sáu vừa qua, đấu sĩ nổi tiếng Tây Ban Nha Ivan Fandino đã bỏ mạng sau khi bị bò tót húc. Ivan Fandino vấp phải áo choàng giữa trận đấu bò ở Corrida des Fetes ở tây nam Aire-sur-l’Adour, Pháp. Khi anh ngã xuống, con bò Baltasar Iban đã xông tới húc sừng vào ngực anh.

Ngay sau đó, Fandino được đưa ra khỏi đấu trường. Một bác sĩ đã khẩn cấp sơ cứu rồi đưa anh đi phẫu thuật, nhưng đấu sĩ này đã qua đời trên đường tới bệnh viện.

Ivan Fandino qua đời khi anh chỉ mới 36 tuổi. Được biết, đấu sĩ này sinh ra ở Orduna, Tây Ban Nha. Anh bắt đầu khoác lên mình bộ áo của đấu sĩ chuyên nghiệp lần đầu vào năm 1999 và từng giành một số giải thưởng trong nghề. Từ năm 2011, anh trở thành nhân vật quan trọng trong những cuộc đấu bò ở Tây Ban Nha.

Không lâu sau khi đấu sĩ này qua đời, Chính phủ Tây Ban Nha đã gửi thông báo chia buồn. Nhà vua Felipe và Nữ hoàng Letizia cũng bày tỏ sự tiếc thương với đấu sĩ qua Twitter.

Trước đó hai tháng, khán giả tại đấu trường ở Madrid, Tây Ban Nha cũng phải chứng kiến cảnh khủng khiếp khi đấu sĩ Daniel Garcia Navarrete bị bò tót húc xuyên qua họng, mặt và lưỡi, sau đó ném đấu sĩ lên không trung. Chứng kiến cảnh con bò nặng gần nửa tấn húc nhiều phát vào mặt đấu sĩ, cả chục nghìn khán giả đã gào thét vì kinh hoàng tột độ.

Dù nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, nhưng đấu sĩ đã ra đi mãi mãi với những vết thương nặng khi anh bị bò đâm tới bốn lần. Nạn nhân đã bị gãy xương đùi, tổn thương dây thần kinh và cơ.

Từ sinh nghề tử nghiệp đến những cuộc đua chết người

Theo chuyên gia trong lĩnh vực này, ông Alexander Fiske-Harrison, tác giả của cuốn sách Into The Arena: The World of the Spanish Bullfight (Tạm dịch: Trong thế giới đấu bò tót Tây Ban Nha) tổng cộng có 533 người đấu bò bị thiệt mạng ở Tây Ban Nha kể từ năm 1700.

Thiệt mạng trong lúc đấu bò ít khi xảy ra nhưng tai nạn gây thương tích trong những vụ đấu bò là không hiếm. Năm 2013, tổng số 31 đấu sĩ đã bị thương trong khi thi đấu, những thương tổn từ nhẹ đến mất mạng.

Một pha thót tim trong cuộc đua bò ở Tây Ban Nha

Tuy nhiên, các cuộc đua bò ở Tây Ban Nha lại gây nên nhiều vụ thiệt mạng đau lòng. Hồi tháng 4 vừa qua, lễ hội đua bò của Tây Ban Nha tại ngôi làng Pedreguera, Valencia, một người đàn ông Tây Ban Nha 28 tuổi đã thiệt mạng trong cuộc chạy đua với bò tót trên đường phố.

Lễ hội đua bò diễn ra ở nhiều nơi trên khắp Tây Ban Nha và trong số đó, lễ hội San Fermin ở thành phố Pamplona là nổi tiếng nhất với những cuộc chạy đua với bò tót diễn ra trên đường phố trong suốt 9 ngày, thu hút hàng nghìn người ưa mạo hiểm trên khắp thế giới tìm đến tham gia.

Theo thống kê của ban tổ chức, tại các cuộc đua bò ở Tây Ban Nha, khả năng người chơi bị thương tích, thậm chí là thiệt mạng, cao hơn rất nhiều so với những võ sĩ đấu bò chuyên nghiệp. Riêng năm 2015, cả 10 người thiệt mạng trong những lễ hội đều là những người chơi tham gia chạy đua với bò.

Đào Vũ