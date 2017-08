Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Đình Luận (SN 1993) và Lê Văn Việt (SN 1996, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) về tội Mua bán người.

Đối tượng Lê Văn Việt tại cơ quan điều tra.

Theo đó, 2 nạn nhân là Lê Thị H. (SN 1996) và Vũ Thị H. (SN 1996, cùng trú tại Hải Phòng) đã lưu lạc nhiều ngày tháng với cuộc sống cay đắng, tủi nhục ở xứ người, ngày ngày phải tiếp "khách làng chơi" đến mua vui.

Nỗi sợ hãi và nhớ nhà da diết đã khiến 2 cô gái trẻ quyết tâm tìm đường bỏ trốn về Việt Nam. Sau khi về nước, 2 nạn nhân đã đến cơ quan công an gửi đơn tố cáo hành vi tệ bạc của những kẻ buôn người.

Công an xác định, kẻ tự giới thiệu tên Phương với 2 nạn nhân chỉ là tên giả, hắn ta có tên thật là Lê Đình Luận.

Điều đặc biệt, vào thời điểm Luận bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ (ngày 11/7/2017), Luận đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng) cũng về tội Mua bán người. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm thủ tục trích xuất đối tượng về trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn để phục vụ công tác điều tra.

Tài liệu thu thập được cho thấy, Luận vốn là kẻ không có nghề nghiệp ổn định, lại ham mê cờ bạc nên khi nghe các đối tượng dụ dỗ vào đường dây buôn người, Luận đã đồng ý ngay để lấy tiền trả nợ.

Luận khai nhận, chị gái của hắn là Lê Thị Liên sang Trung Quốc lấy chồng rồi làm ăn, sinh sống ở bên đó. Sau nhiều lần sang thăm chị, Luận biết chị gái quản lý hoạt động mại dâm dưới hình thức trá hình là quán cơm. Liên có bảo Luận về Việt Nam tìm người đưa sang Trung Quốc bán cho Liên. Tùy vào nhan sắc của nạn nhân, Luận sẽ được trả công từ 50 đến 60 triệu đồng/người.

Hai chị em "tú bà" Lê Thị Liên và Lê Đình Luận.

Về Việt Nam, Luận rủ thêm Lê Văn Việt cùng tham gia đưa phụ nữ sang bên kia biên giới bán kiếm lời. Trong khi Luận và Việt đã bị bắt giữ thì Liên vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật. Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Liên và đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng truy bắt đối tượng.

C.Công