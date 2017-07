Tủ sách Tuổi hoa tái bản bị độc giả phản ứng, công ty sách nói gì?

Bản quyền của bộ sách là vấn đề được nhiều người quan tâm khi thông tin tái bản được công bố. Nhiều ý kiến cho rằng, bộ sách này được tái bản mà không hề xin phép các tác giả vì trong bảy tác giả của tám cuốn truyện Tuổi hoa chỉ có 4 người còn sống.

Trong đó, nhà văn Thùy An và Tôn Nữ Thu Dung đang ở Mỹ, nhà văn Hoàng Đăng Cấp đang bệnh nặng và nhà văn Nguyễn Thái Hải đang sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Luồng tin về bản quyền này đã làm nổ ra nhiều cuộc tranh cãi trên các diễn đàn.

Bộ sách được tái bản bị độc giả phản ứng.

Giải thích về vấn đề bản quyền, đại diện công ty sách Phương Nam, đơn vị tái bản các tác phẩm trên cho biết: “Tác quyền của các tác phẩm in trước 1975 đã được tác giả bán đứt cho Tủ sách Tuổi hoa. Người chủ trương và đại diện lúc đó là thư ký tòa soạn Nguyễn Trường Sơn.

Sau khi ông Sơn mất, nhà văn Quyên Di được người thừa kế trong gia đình của ông Sơn ủy quyền làm đại diện hợp pháp và có quyền quyết định liên quan đến việc xuất bản các tác phẩm trong Tủ sách Tuổi hoa”.

Nhà văn Tôn Nữ Thu Dung, một tác giả trong tủ sách cũng đã xác nhận thông tin: “Những tác phẩm của Tủ sách Tuổi hoa trước năm 1975 đều đã bán đứt bản quyền cho nhà văn Nguyễn Trường Sơn”.

Bên cạnh vấn đề bản quyền, việc tác phẩm Chiếc lá thuộc bài của nhà văn Nguyễn Thái Hải (bút danh khác là Khôi Vũ) không giống với bản gốc cũng bị độc giả phản ứng dữ dội. Theo đó, nhiều câu từ, chi tiết trong tác phẩm đã bị thay đổi, thậm chí, nhân vật chính cũng khác hoàn toàn.

Về việc nội dung tái bản bị chỉnh sửa, khác với nguyên bản năm 1971, đại diện công ty sách Phương Nam cho biết, công ty đã in lại từ bản in năm 1993 - bản in được chính các tác giả của bộ sách biên tập, điều chỉnh lại từ nguyên bản năm 1971.

Tác phẩm Chiếc lá thuộc bài năm 1971

Thông tin trên được nhà văn Nguyễn Thái Hải xác nhận. Ông cho biết, Chiếc lá thuộc bài được in lần đầu vào năm 1971, là một trong những tác phẩm thuộc Tủ sách Tuổi hoa lúc bấy giờ.

Năm 1993, Chiếc lá thuộc bài được NXB Đồng Nai in lại nhưng với yêu cầu thay đổi hình ảnh nhân vật người cha cho phù hợp với tình hình. Cụ thể, nhân vật người cha đã được nhà văn Nguyễn Thái Hải chỉnh sửa thành người quản lý xây dựng.

Bên cạnh đó, ông Hải cũng khẳng định thông tin đã bán bản quyền tác phẩm Chiếc lá thuộc bài cho NXB Tuổi hoa. Trong hai lần tái bản năm 1993 và 1996, nhà văn đều nhận được tiền nhuận bút từ NXB Đồng Nai và NXB Trẻ.

Tuy nhiên, điều khiến ông phiền lòng là các đơn vị đã không thông báo cho ông. Thông qua việc thông báo, đôi bên sẽ thảo luận về hướng giải quyết hợp lý với nội dung của tác phẩm để có thể in lại nguyên bản gốc 1971, chú thích rõ ngữ cảnh và từ ngữ cần thiết. Ông cho rằng, đơn vị phát hành đã chủ quan trong khi tìm nguồn bản thảo dẫn đến việc lùm xùm không mong muốn.

Cần liên hệ với các tác giả khi thực hiện tái bản Ông Lê Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho hay: “Đứng về phía hội Xuất bản, tôi nghĩ các đơn vị xuất bản khi thực hiện cần phải liên hệ với tác giả, thông báo cho họ biết về kế hoạch tái bản tác phẩm của họ dù cho quyền sở hữu bản quyền không còn thuộc về họ. Theo quy định quản lý về xuất bản, tác phẩm được xuất bản mới hay tái bản đều phải xin phép, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Với những tác phẩm từ trước năm 1975, nếu nội dung không bị cấm thì vẫn được tái bản bình thường nhưng khi làm thủ tục phải ghi rõ là tái bản từ xuất bản phẩm trước năm 1975". Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt – nguyên Giám đốc NXB Trẻ cho biết: “Về mặt lý, mọi chuyện đều đúng nhưng về mặt tình, tôi nghĩ bên công ty sách Phương Nam cũng cần có thông báo đến các tác giả để tránh việc ồn ào không mong muốn. Tôi hoàn toàn hiểu và chia sẻ với đơn vị Phương Nam ở góc độ người làm sách vì cũng không dễ dàng gì để liên hệ với các tác giả. Bởi, sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, trong số các tác giả đó, có người đã qua đời, có người đã định cư ở nước ngoài. Như Nhà xuất bản Trẻ chúng tôi trước đây cũng rất vất vả để có thể liên hệ với nhà văn Minh Quân, nhà văn Thùy An, nhà văn Nguyễn Thế Hải...”

Hà Nhân