Chân dung của mẹ trẻ 9x đầy nghị lực và rất dũng cảm đó là chị Lương Thị Thu Hà, một doanh nhân gốc Quảng Ninh. Trải qua cuộc hôn nhân chóng vánh, tay trắng ôm con đi ra khỏi nhà chồng khi mới sinh con được 3 tháng tuổi, thời điểm đấy với Hà cuộc sống là một màu đen tối khủng khiếp, ôm trên tay đứa con thơ dại, trong túi không một đồng, không đi làm, bị stress nặng đến mức gần như trầm cảm, giây phút mà tưởng chừng như nghiệt ngã đó sẽ đánh gục bất cứ ai lâm vào hoàn cảnh giống như vậy, nhưng với Hà đó là lúc mà nghị lực sống, niềm khao khát sống hạnh phúc nó lại cực kì mãnh liệt, quyết tâm vượt qua bão trầm cảm, bắt đầu từ đầu để tìm kiếm hạnh phúc sau đổ vỡ cho hai mẹ con.

Điều may mắn nhất của Hà là gia đình cô, sau khi trở về với ba mẹ và gia đình, được sống lại trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được ông bà lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình, nhìn mái tóc cha mẹ giờ đây đã điểm sương, đôi mắt buồn của cha, những tiếng thở dài thườn thượt của mẹ, tim Hà như rỉ máu. Đêm đấy, Hà tự cho phép mình khóc nốt 1 hôm, không ăn không ngủ ngồi khóc suốt trong 1 ngày 1 đêm, sốc lại tinh thần thôi, Hà tự nhủ vậy, và cô thay đổi thật.

Vốn có vài năm kinh nghiệm trước đây kinh doanh mỹ phẩm online, với hoàn cảnh như hiện tại, Hà quyết định quay lại con đường cũ, chỉ có 1 điều khác, lần này Hà quyết tâm tìm một sản phẩm nào đó thật chất lượng, có uy tín và an toàn, hơn nữa phải là sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam thì sẽ tốt hơn, vì trong nhiều năm buôn bán mỹ phẩm xách tay Hà thừa hiểu được sự lẫn lộn trong việc thật giả, và hậu quả mà những người bán hàng như Hà sẽ thật mất uy tín, và với cô giờ này tiền, kiếm tiền, một công việc vừa kiếm ra tiền ổn định vừa có thời gian nuôi con, vừa có thời gian chăm sóc được cha mẹ là điều cực kì quyết liệt, vì thế Hà mất rất nhiều thời gian tìm hiểu, cân đo đong đếm suy nghĩ và kí kết hợp đồng làm tổng đại lý cho công ty mỹ phẩm Biocosmetics với 2 nhãn hàng là Mother&care và Phidias tại Quảng Ninh.

Những ngày tháng đầu tiên bao giờ cũng là những ngày tháng khó khăn nhất, suốt 2 tháng đầu bán hàng, mỗi ngày Hà chỉ ngủ 3 giờ, nhớ lại những ngày tháng trong quãng thời gian đó, Hà cũng không hiểu sao mình có thể vừa bế con, cho con ăn sữa, vừa học tập đọc thông tin các kiến thức về chăm sóc da, học kĩ về cách dùng sản phẩm, tiếp thị online, và lại tư vấn cho khách hàng rất ổn, đúng là lựa chọn một sản phẩm lấy chất lượng làm gốc như Biocosmetics – hữu xạ tự nhiên hương, khách hàng quen ủng hộ, lại giới thiệu cho bạn bè của họ, 300 triệu tiền hàng đơn đầu tiên nhập về Hà bán hết lúc nào cũng không hay. Rồi dần dần từng bước như thế Hà có nhiều khách hàng hơn mỗi ngày, lượng hàng hóa bán ra cũng rất tốt, nhiều khách hàng trở thành đại lý bán buôn, tiếng lành đồn xa, nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh như Hà đồng cảm, mong muốn thay đổi cuộc sống cũng đã trở thành những người bán hàng gắn bó trong hệ thống phân phối hàng hóa của mình.

Sau thời gian hơn 1 năm phát triển, hệ thống trải dài từ Bắc vào Nam, Hà hiểu khó khăn của nhiều đại lý chủ yếu là các bà mẹ bỉm sữa vừa chăm con vừa làm thêm, Hà hỗ trợ các bạn ấy bằng kinh nghiệm mà Hà đã rút ra công việc kinh doanh này đem lại thu nhập vài trăm triệu/1 tháng cho mình .Hiện tại Hà đang là giám đốc thương mại của công ty Biocosmeics, riêng lương cứng 1 tháng là 100 triệu. Hiện tại Hà đã thực hiện được những điều mình quyết tâm năm ngoái, là cho con mình, bé Bon Gấu có 1 cuộc sống về điều kiện đầy đủ và báo đáp ba mẹ Mình mới mua tặng ba mẹ 1 căn nhà ở dự án đắt đỏ nhất thành phố Hạ Long. Hà nghĩ cuộc sống mà, mất cái này sẽ được cái khác, mình không may mắn ở đường hôn nhân nhưng may mắn vì luôn có ba mẹ ở bên yêu thương hỗ trợ, rồi may mắn ở công việc hiện tại nữa, gặp được những đối tác và người đi trước nhiệt tình, hết lòng.... Cũng nhờ có những vấp ngã trong cuộc sống mà mình có nghị lực hơn, được như bây giờ. Đối với Hà bây giờ con trai là động lực để cố gắng, nhìn con để cảm thấy mình cần phải cố gắng không ngừng nghỉ hơn nữa. Đời người, có mưa gió, có những thăng trầm, dù có ra sao, chúng ta đều phải sống thật tốt. Cuộc sống có đắng cay ngọt bùi, bất kể là gì, chúng ta đều phải sống vui vẻ. Có lẽ là thể xác và tinh thần bị kiệt quệ, nhưng hãy cố gắng chịu đựng. Có lẽ là gặp phải tình huống không biết phải làm thế nào, nhưng hãy cố chịu đựng để đối diện. Có lẽ là dở khóc dở cười, nhưng cứ bước đi rồi cũng sẽ qua. Không có ai che mưa chắn gió, tự mình có thể nắm lấy một khoảng trời; đừng cứ tự thương hại mình, bởi vì không có ai sống dễ dàng cả. Đừng tự xem mình là vô dụng, nếu bạn chịu nỗ lực, 10 năm sau bạn sẽ trở thành có ích; đừng cứ oán trách bản thân không có gì cả, nếu bạn biết thế nào là đủ thì mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc.

Thanh Thư