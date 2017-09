Tử tù Thọ ‘sứt’ thốt lên: ‘Lại là các anh à!’

Sáng 17/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (bộ Công an) cho biết, sau 6 ngày đêm kể từ khi xảy ra sự việc 2 tử tù trốn khỏi nơi giam giữ, bộ Công an đã phối hợp với công an các địa phương bắt giữ an toàn cả 2 đối tượng.

Nguồn tin của PV cũng cho hay, vào sáng ngày 16/9, cánh quân do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) trực tiếp chỉ huy đã nắm được tung tích của đối tượng Thọ “sứt”. Các trinh sát hình sự phát hiện Thọ xuất hiện ở Hải Dương. Thông tin trên đã được báo cáo về bộ Công an.

Tuy nhiên, xác định Thọ là kẻ rất manh động, đặc biệt nguy hiểm nên mệnh lệnh đặt ra là quá trình bắt giữ phải đảm bảo yếu tố tuyệt đối bí mật, bất ngờ và an toàn cho người dân xung quanh cũng như lực lượng làm nhiệm vụ, vì thế Ban chuyên án đã tính toán kỹ thời điểm vây bắt thích hợp.

Tử tù Thọ "sứt" (áo trắng) sau khi bị bắt.

Thông tin trinh sát nắm được, Thọ “sứt” có một cô bạn gái sinh năm 1994, làm nghề tự do ở Hải Dương. Sau khi bỏ trốn khỏi trại Tạm giam T16, Thọ “sứt” liên hệ với cô gái này thông qua các mối quan hệ trong giới giang hồ. Trong hai ngày 13 và 15/9, Thọ “sứt” hẹn gặp người yêu cũ 2 lần tại 2 nhà nghỉ khác nhau, rồi lại nhanh chóng trốn chạy.

Chiều 16/9, Thọ “sứt” tiếp tục hẹn đi gặp bạn gái để thông qua cô gái này hỗ trợ hắn về tiền bạc, nhờ mua sim điện thoại… Theo đó, cuối giờ chiều cùng ngày, Thọ xuất hiện tại khu vực TP.Hải Dương và lên 1 chiếc taxi để đến điểm hẹn, đón người tình.

Khoảng 17h22’, khi chiếc taxi này di chuyển đến khu vực cổng chợ Hóp (xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, Hải Dương) thì lực lượng công an ập đến chặn chiếc xe lại và tóm gọn đối tượng Lê Văn Thọ. Khám xét trên người đối tượng không có vũ khí, chỉ có 3 điện thoại di động, khoảng 10 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng cá nhân đựng trong một chiếc ba lô bạc màu.

Một cán bộ tham gia chuyên án xác nhận với PV báo Người Đưa Tin: “Khi bị bắt, Thọ đang đi taxi một mình, chứ không phải là đang đi cùng bạn gái như một số trang mạng đưa tin”.

Lúc này, Thọ đang ngồi trên xe taxi, thấy có người giật cửa mở ra, Thọ tưởng có ai định đánh mình, nhưng khi biết đó là cảnh sát hình sự, Thọ đã nằm rạp xuống ghế, co quắp chân tay lại.

Điều đặc biệt, khi nhìn thấy một cán bộ của phòng 5 cục Cảnh sát Hình sự, Thọ đã thốt lên rằng: “Lại là các anh à?”. Bởi lẽ, trước đây, vào thời điểm tháng 3/2012, Thọ cùng đàn em mang theo 4 khẩu súng đến bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào nhà Sồng A D. để đòi nợ. Không gặp được D., nhóm của Thọ đã bắt cóc cháu Sồng Thị G. (khi đó 6 tuổi, là con gái của D.) với mục đích buộc D. phải đưa 500 triệu đồng để chuộc cháu G..

Sau đó, Thọ và đồng bọn bị cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lần lượt bắt giữ. C45 đã thụ lý điều tra vụ án theo thẩm quyền. Trực tiếp một số cán bộ của phòng 5 C45 khi đó đã bắt giữ Thọ “sứt” và sau này làm việc trong suốt quá trình điều tra vụ án nên bây giờ, khi bị bắt lại, Thọ đã kịp nhận ra họ và ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Được biết, sau khi Thọ bị bắt, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cùng với lực lượng của C45 đã di lý đối tượng đặc biệt nguy hiểm này về trại Tạm giam T16 của bộ Công an. Cũng trong đêm 16/9, trực tiếp Trung tướng Trần Văn Vệ đã vào trại T16 để chỉ đạo công tác điều tra, lấy lời khai của đối tượng.

Tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu vực rừng núi Mai Châu, Hòa Bình.

Chỉ sau khi Thọ “sứt” bị sa lưới không lâu, vào khoảng 1h30’ ngày 17/9, cánh quân do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47 bộ Công an) trực tiếp chỉ đạo gồm các lực lượng C47, Công an Hòa Bình, Công an Hà Nội… cũng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Tình khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi Mai Châu, Hòa Bình, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trước đó, 2 đối tượng bỏ trốn khỏi trại Tạm giam T16 bộ Công an vào rạng sáng ngày 11/9 là: Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Đây là 2 tử tù đã lợi dụng lúc trời đang mưa to, phá cùm, vượt ngục. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trại Tạm giam đã báo cáo lên bộ Công an và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để truy bắt các đối tượng này.

Chí Công