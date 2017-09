Túi khí trên xe hơi, hiểu sao cho đúng?

Túi khí là gì?

Túi khí là thiết bị an toàn cơ bản và cần thiết trên xe hơi được tạo ra để hạn chế những chấn thương nghiêm trọng cho hành khách trên xe khi xảy ra va chạm.

Chất liệu tạo nên túi khí của xe hơi thường là loại vải co giãn hoặc một vật liệu đảm bảo được khả năng thu gọn lại trong các vị trí cần thiết trên xe và dễ dàng bung ra khi cần thiết.

Túi khí là trang bị an toàn không thể thiếu trên xe hơi.

Các túi khí hiện tại được sử dụng trên xe được bắt nguồn từ một hệ thống đã được sử dụng trên máy bay vào năm 1940. Người được xem đã phát minh ra hệ thống túi khí trên xe hơi là Jonh W. Hetrick vào năm 1951.

Từ lúc ban đầu chỉ trang bị 2 túi khí cho mỗi xe hơi, đến nay có những chiếc xe được trang bị tới 14 túi khí. Cùng với đó, công nghệ túi khí cũng đã có những cải tiến vô cùng hiện đại nhằm tối ưu hóa khả năng bảo vệ người ngồi trong xe.

Nguyên lý hoạt động của túi khí

Túi khí là thiết bị an toàn bổ sung cho dây đai an toàn. Túi khí chỉ bung ra trong trường hợp thật cần thiết để bảo vệ tính mạng người ngồi trong xe khi tai nạn nghiêm trọng xảy ra, khi đó dây đai an toàn không đủ để bảo vệ người ngồi trên xe. Đây là nguyên lý chung trong việc thiết kế ô tô của tất cả các hãng ô tô.

Ví dụ trong trường hợp va chạm nghiêm trọng từ phía trước xe, người ngồi trong xe mặc dù đã cài dây an toàn vẫn bị văng về phía trước đập vào vô lăng hoặc bảng điều khiển, khi đó túi khí sẽ được kích hoạt. Do lực bung của túi khí là rất lớn, nên nếu lái xe không thắt dây an toàn thì tính mạng có thể sẽ càng nguy hiểm hơn khi người văng về phía trước do quán tính, đồng thời khi túi khí bung ra sẽ hất người về phía sau, gây tổn thương nghiêm trọng ở cổ. Khách hàng nên thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ở bất kỳ vị trí nào.

Túi khí chỉ bung ra trong trường hợp thật cần thiết.

Trong tình huống xảy ra va chạm, túi khí được bơm phồng gần như ngay lập tức với thời gian chỉ tính bằng mili giây, bảo vệ các bộ phận quan trọng trên cơ thể người trên xe.

Quá trình hoạt động của túi khí trải qua 3 giai đoạn chính kể từ khi xe gặp va chạm cho đến khi túi khí bung. Đầu tiên, hệ thống điều khiển chính (ACU) điều khiển các cảm biến va chạm, gia tốc, tốc độ và áp lực phanh,... để nhận biết mức độ ảnh hưởng. Khi con số này vượt quá giá trị quy định thì ngòi nổ trong bộ thổi mới đánh lửa.

Tiếp theo, ngòi nổ sản sinh dòng điện có cường độ từ 1A đến 3A trong vòng dưới 2 mili giây để đốt chất mồi lửa và hạt tạo khí để tạo ra lượng khí lớn trong thời gian ngắn. Cuối cùng, túi khí được bơm căng để giảm tác động lên người ngồi trên xe, đồng thời khí này ngay lập tức thoát ra ở các lỗ xả phía sau túi khí. Điều này làm giảm lực tác động lên túi khí và cũng đảm bảo cho người lái có một khoảng trống cần thiết để quan sát.

(còn tiếp)

Đăng Khoa