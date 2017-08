Tung chiêu lập email giả, tội phạm công nghệ cao giăng bẫy doanh nghiệp

Báo công an khi phát hiện nghi vấn Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết: Để hạn chế tình trạng trên, Công an TP đã có thông báo gửi cho các doanh nghiệp. Theo đó, đối tượng lừa đảo xâm nhập email của doanh nghiệp, nắm thông tin về các hợp đồng mua bán, thanh toán tiền rồi tạo ra các email giả (chỉ khác 1 ký tự) giống email thật để giao dịch và yêu cầu thay đổi số tài khoản thụ hưởng. Đây là hành vi lừa đảo, các doanh nghiệp tuyệt đối không chuyển tiền và trình báo ngay cho công an để xử lý nếu phát hiện các trường hợp trên”.