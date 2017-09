Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Khuyên (47 tuổi, trú tại thôn 7, xã Đội Cấn, TP.Tuyên Quang - Hiệu phó trường Mầm non xã An Khang); Nguyễn Thị La (trú tại xã Lưỡng Vượng, TP.Tuyên Quang - Trạm trưởng trạm Y tế xã Lưỡng Vượng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung - Trưởng Công an TP.Tuyên Quang, khoảng đầu tháng 8, đơn vị nhận được một số tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo qua hình thức nhận xin việc làm của một số đối tượng trên địa bàn TP.Tuyên Quang.

Sau khi nhận được đơn tố giác của các nạn nhân, Công an TP.Tuyên Quang đã vào cuộc xác minh, làm rõ những đối tượng này. Đặc biệt, trong số những người bị tố cáo có cả Hiệu phó trường mầm non và Trạm trưởng trạm Y tế.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2015, Phạm Thị Khuyên, lợi dụng mình đang là Hiệu phó trường Mầm non xã An Khang, khoe khoang có khả năng xin việc dạy mầm non trên địa bàn thành phố. Từ khi nghe Khuyên nói vậy, nhiều người đang cần tìm việc cho chính mình và người thân đã tin tưởng đưa tiền, hồ sơ xin việc cho đối tượng này.

Điển hình là bị hại Lương Thị S. (trú tại xã Đội Cấn, TP.Tuyên Quang) đưa số tiền 80 triệu đồng cho Khuyên để xin việc cho con gái vào làm giáo viên của một trường mầm non. Hay ông Nguyễn Ngọc A. đưa 100 triệu đồng cho Khuyên nhờ xin việc cho một người quen.

Ngoài ra, Khuyên còn nhận 80 triệu đồng của bà Nguyễn Thị H. xin việc cho con dâu vào trường mầm non và 50 triệu đồng của ông Nguyễn Sỹ D. để xin việc cho vợ.

Sau khi nhận được tiền của các nạn nhân, Khuyên đã viết một giấy vay tiền, hứa trong thời gian ngắn sẽ xin việc cho bị hại vào làm tại trường mầm non, nếu không được sẽ hoàn trả lại tiền.

Đối tượng Khuyên và La bị cơ quan công an bắt giữ.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và hồ sơ xin việc của các trường hợp trên, Khuyên đem hồ sơ về nhà riêng vứt bỏ và sử dụng số tiền trên chi tiêu cho bản thân, không hoàn trả lại tiền cho trường hợp nào.

Cùng thời điểm này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tuyên Quang cũng đã điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo xin việc làm của Nguyễn Thị La, Trạm trưởng trạm Y tế xã Lưỡng Vượng.

Theo đó, vào đầu tháng 1/2016, La đã nhận số tiền 140 triệu đồng của chị Ma Thị B. (trú tại xã An Tường, TP.Tuyên Quang) để xin việc cho em vào làm tại trạm Y tế phường Tân Quang. Đến tháng 5/2017, không thấy em được đi làm, chị B. đòi tiền thì La mới trả được 70 triệu đồng cho bị hại.

Sau khi nhận tiền của chị B., một thời gian sau, La tiếp tục nhận một bộ hồ sơ của chị Trần Thị Ph. (trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) và 80 triệu đồng.

Không dừng ở đó, La còn tiếp nhận hồ sơ và số tiền 120 triệu đồng của bị hại Trần Thị Tuyết L. xin việc cho người nhà để vào làm điều dưỡng tại bệnh viện Lao Tuyên Quang và chỉ trả lại bị hại 40 triệu đồng.

Lại tiếp tục thủ đoạn trên, La còn nhận hồ sơ của ông Đào Văn Kh. (trú tại huyện Hàm Yên) 150 triệu đồng để xin việc cho con vào làm tại bệnh viện Lao Tuyên Quang. Bị ông Kh. đòi nhiều lần, La cũng chỉ trả lại 65 triệu đồng.

Hiện, chỉ có đối tượng La trả 145 triệu đồng cho các bị hại, còn Khuyên chưa trả đồng nào. Cả hai đã dùng số tiền chiếm đoạt được để tiêu xài vào việc cá nhân.

Sau khi 2 đối tượng này bị tóm gọn, Công an TP.Tuyên Quang có nhiều thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng: Những ai đã từng là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo đã nêu ở trên, đề nghị liên hệ với Công an TP.Tuyên Quang theo địa chỉ: Thôn Trung Việt 2, xã An Tường hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Phạm Trung Kiên, điện thoại: 0913.250.880 để được giải quyết.

Xuân Nguyễn