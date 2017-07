Uất nghẹn lời kể của 2 phụ nữ bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em

Ông Lê Hồng Mạnh - Chủ nhiệm Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức xác nhận, bà Phúc là nhân viên của Hợp tác xã. Theo ông Mạnh, do Hợp tác xã của ông mới thành lập được hơn 2 tháng nên thông tin về sản phẩm còn ít người biết đến. Do đó, hợp tác xã cần những người như bà Phúc đi bán hàng và giới thiệu sản phẩm. Thấy bà ấy là người hiền lành, gia cảnh lại khó khăn nên hợp tác xã đã nhận vào làm việc. “Ai ngờ xảy ra sự việc đau lòng như thế, người ta vô cớ đánh đập người lớn tuổi là không chấp nhận được. Hy vọng các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để trả lại sự trong sạch cho bà Phúc”, ông Mạnh bức xúc. Anh Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, con trai bà Phúc) cho biết, sau khi xác định thương tích, gia đình sẽ có đơn kiến nghị gửi Công an huyện Sóc Sơn điều tra làm rõ những người đã có hành vi đánh đập mẹ anh.