Năm 2016, bà Lê Thị Thu Thủy – Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương đã bị Ủy ban kiểm tra Huyện ủy An Dương kỷ luật cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên viên chức, còn để xảy ra việc dạy thêm, học thêm trái quy định, công tác quản lý tài chính, tài sản của trường chưa chặt chẽ, chưa đúng nguyên tắc, còn xảy ra xô xát với đồng nghiệp, gây mất đoàn kết nội bộ. Tuy nhiên, trách nhiệm về chính quyền đến thời điểm này huyện An Dương vẫn chưa có hình thức xử lý.

Quyết định kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với bà Thủy của UBKT Huyện ủy An Dương

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về vấn đề này, ông Lê Anh Quân – Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết: “Trong thời gian bị kỷ luật về Đảng, bà Thủy có đơn thư khiến nại lên Thành ủy Hải Phòng, sau đó bà này đã rút đơn. Việc xử lý về chức vụ, UBND huyện An Dương đang làm theo quy trình”.

Việc xử lý về chức vụ đối với và Thủy chưa xong thì gần đây, dư luận TP.Hải Phòng đang "nóng" trước vấn nạn lạm thu tại một số trường trên địa bàn thành phố. Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân, huyện Thủy Nguyên đã bị đình chỉ công tác để xác minh việc lạm thu.

Trường tiểu học Đặng Cương - nơi bà Thủy đang là Hiệu trưởng

Trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương cũng nằm trong số này. Không những thế, câu chuyện lạm thu của trường này còn nặng nề hơn, đã được phòng GD&ĐT huyện An Dương xác minh bằng văn bản. Kết quả cho thấy 8/14 khoản thu của nhà trường năm học 2017 – 2018 là sai với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều khiến các phụ huynh học sinh khối lớp 1 của trường này bức xúc là con em họ ở vùng nông thôn, mới tập tành cắp sách tới trường đã phải "gánh" hơn 10,1 triệu tiền đầu năm. Sai phạm này được phòng GD&ĐT huyện An Dương xác định là do bà Lê Thị Thu Thủy chịu trách nhiệm.

Trước việc gần 1 năm trời kể từ khi bà Thủy bị xử lý về Đảng vẫn chưa bị xử lý về chính quyền, dư luận đang đặt câu hỏi, phải chăng sự vô tình trong cách xử lý bà Thủy theo quy định của UBND huyện An Dương khiến bà hiệu trưởng này không "chùn tay" trước khoản thu trái quy định, hay UBND huyện An Dương "quên" xử lý bà này vì một lý do nào khác? Chưa kể việc chậm xử lý bà Thủy như thế có vi phạm quy định?