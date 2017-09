Uống rượu say, đấm vào mặt chiến sĩ cơ động khi bị kiểm tra

Ngày 5/9, thông tin từ CSĐT Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Hiệu (SN 1984), quê quán thôn Đổng Lâm, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, vào 1h15 ngày 16/8, Hoàng Văn Hiệu điều khiển xe máy mang BKS: 37L5 - 5559, không đội mũ bảo hiểm va chạm với chị Lê Thị Hiền (SN 1984), là nhân viên công ty Vệ sinh môi trường TP.Vinh.

Đối tượng Hiệu tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc này, tổ công tác phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đi ngang qua, thấy vụ tai nạn và nghi Hiệu có sử dụng rượu bia nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, do Hiệu không xuất trình được giấy tờ liên quan nên tổ công tác đã mời về trụ sở công an để làm việc. Lúc này, đối tượng không những không chấp hành mà còn chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Khi bị một cảnh sát yêu cầu giao chìa khóa xe, Hiệu đã đấm vào mặt chiến sĩ này.

Nhận thấy hành động của Hoàng Văn Hiệu là vi phạm pháp luật, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng và phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh điều tra, làm rõ.

Tại trụ sở, Hiệu khai đã sử dụng rượu bia và do không giấy tờ, sợ bị tịch thu xe nên không kiểm soát được hành vi của mình.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.