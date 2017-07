Quảng Ninh: Sà lan chở hơn 1.000 tấn than chìm trên sông Chanh

Vào thời điểm trên, đầu máy đẩy mang số hiệu NB-6562 đẩy 2 sà lan NB-2976 và NB-2977 đi từ hướng TP.Hạ Long về tỉnh Hải Dương. Trên mỗi sà lan chở hơn 1.000 tấn than xít.

Khi 2 sà lan này đi đến Km3 luồng sông Chanh thì bất ngờ gặp phương tiện thủy tự hành đi ngược chiều tạo sóng dẫn đến đứt dây nối giữa 2 sà lan NB-2976 và NB-2977 với nhau.

Hậu quả, sà lan NB-2976 bị quay ngang, dạt vào đế trụ cầu sông Chanh và bị đắm.

Sà lan chở hơn 1.000 tấn than xít bị chìm.

Thời điểm đó, trên đầu máy đẩy chở theo 8 thuyền viên do anh Tống Văn Hoan (SN 1969, trú tại Nam Định) làm thuyền trưởng. Rất may, tất cả các thành viên trên sà lan đều may mắn thoát được vào bờ. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng cùng chiếc sà lan bị chìm nghỉm chỉ trong vòng 30 phút khiến một lượng lớn váng dầu chảy ra sông.

Ngay sau đó, các thuyền viên điều khiển đầu máy đẩy và sà lan còn lại về bến.

Hiện, cơ quan chức năng đang cắm phao cảnh báo để tiến hành trục vớt đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lã Tiến