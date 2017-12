Vạch trần kế hoạch dụ sinh viên bán dâm của "tú bà" 22 tuổi

Tờ New.zing.vn đưa tin, liên quan đến đường dây sinh viên bán dâm 2 triệu đồng của tú bà 22 tuổi, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (PC45) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Hà Thị Giang (22 tuổi), trú ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về hành vi môi giới mại dâm.

Giang có con nhỏ 2 tuổi, không có chồng và không nghề nghiệp ổn định. Đường dây mua bán dâm được cô này thiết lập từ nhiều tháng trước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Giang điều hành đường dây bán dâm với sự tham gia thường xuyên của 5 - 6 cô gái, chủ yếu là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Để tìm được những cô gái bán dâm, Giang lập trang cá nhân trên mạng xã hội rồi đăng tải thông tin tuyển dụng "PG" hoặc công khai thông báo "đi khách giá cao".

Những cô gái ứng tuyển phải đáp ứng yêu cầu xinh đẹp, da trắng, ưu tiên sinh viên.

Các cô gái trong đường dây bán dâm của Giang tại cơ quan công an.

Tú bà này chủ yếu hướng đến những sinh viên mới nhập học thích đua đòi, cần tiền ăn diện. Sau thời gian làm quen, Giang đưa đi mua sắm, ăn uống và bố trí những sinh viên này tiếp khách bằng rượu sau đó dụ dỗ họ bán dâm.

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Giang sẽ gửi ảnh các cô gái để khách lựa chọn rồi thỏa thuận giá cả. Tùy theo độ xinh đẹp, tuổi tác của gái bán dâm, Giang sẽ đưa mức giá từ 3,5 - 5 triệu đồng/lượt.

Khi đạt được thỏa thuận, tú bà này thông báo với gái bán dâm mức giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/lượt và sẽ lấy phần tiền còn lại. Ngoài việc "cắt ngọn" tiền đi khách của các cô gái, Giang còn buộc những người này chi trả 30% số thu nhập còn lại.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Giang liên lạc với khách hàng và gái bán dâm bằng nhóm kín. Tiếp đó, Giang sẽ thông báo địa điểm cho khách và các cô gái thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng PC45 phát hiện trên địa bàn TP.Vinh xuất hiện đường dây bán dâm do các sinh viên tham gia nên lập Chuyên án mang bí số 117M để đấu tranh, triệt phá.

Qua quá trình theo dõi, tối 23/11, các trinh sát đã ập vào kiểm tra hành chính khách sạn Đạt Phú và khách sạn Victory, tại TP.Vinh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.