Chiều 8/9, cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình (SN 1954), nguyên Phó Thống đốc NHNN về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Một nguồn tin riêng của Người Đưa Tin cho biết, ông Bình bị khởi tố do có liên quan đến đại án kinh tế Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng. Cũng liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố ngày 8/9/2017 đối với ông Đặng Thanh Bình, NHNN đã có ý kiến chính thức. Theo đó, NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật và cần đợi kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng. Việc này không ảnh hưởng đến công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.