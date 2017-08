Vì sao "cha đẻ" của HH Philippines bắt Huyền My tập hét lúc nửa đêm?

Hiện tại, Á hậu Huyền My đang bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017. Thời gian này cô rất ít xuất hiện trước công chúng để có sự tập trung cao độ nhất cho việc luyện tập.

Á hậu Huyền My chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017.

Chuyên gia Anjo Santos chính là người đào tạo catwalk cho Huyền My. Ông người từng sang Việt Nam để luyện tập cho các thí sinh của cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam trong mùa đầu tiên và đã nhận được nhiều thiện cảm về sự nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Chuyên gia Anjo Santos.

Anjo Santos và cộng sự đã có 3 tuần ở Việt Nam. Ông được gia đình Huyền My sắp xếp chỗ ở và luyện tập ngay tại khu chung cư mà gia đình đang sinh sống ở Hà Nội.

Anjo Santos là một chuyên gia về trình diễn sân khấu, người đã sáng lập ra trung tâm đào tạo người mẫu, hoa hậu nổi tiếng Modelo Bikolano tại Philippines và là đạo diễn catwalk của hàng loạt chương trình thời trang, cuộc thi sắc đẹp ở Philippines.

Hai thầy trò cùng nhau luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017.

Trong lần sang Việt Nam đào tạo cho các thí sinh của cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, Anjo Santos cho biết, ông đã vô cùng ấn tượng với vẻ đẹp vẻ đẹp độc đáo, thuần khiết, riêng biệt của các cô gái Việt Nam. Vị huấn luyện viên người Philippines cũng cho rằng, đã đến lúc Việt Nam phải tìm thấy tên mình trên những thứ hạng cao của bản đồ nhan sắc thế giới.

Đó chính là lý do ông quyết định tới Việt Nam để đào tạo cho Huyền My trước khi cô bước vào sân chơi Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017.

Anjo Santos cho biết, ông biết tới Huyền My với cương vị là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và từng xem qua nhiều hình ảnh, clip về cô.

“Huyền My là một cô gái có đường nét khuôn mặt rất hiện đại nhưng vẫn vô cùng sang trọng, khá phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017. Mặc dù, cô ấy đã đạt thứ hạng cao tại cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia của Việt Nam và có khá nhiều kinh nghiệm trình diễn, nhưng đến với tôi, Huyền My sẽ phải học lại từ đầu. Bởi, tiêu chí đánh giá của cuộc thi này hoàn toàn khác với những sân chơi nhan sắc trong nước” - Anjo Santos chia sẻ.

Anjo Santos đánh giá Huyền My có kỹ năng catwalk và trình diễn khá tốt, nhưng vẫn cần thêm sự điều chỉnh trong quá trình luyện tập để cơ thể hài hoà và linh động hơn.

“Ngoài nhược điểm là ngủ dậy khá muộn thì bù lại Huyền My rất chăm chỉ luyện tập và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Cô ấy lúc nào cũng nhí nhảnh, chọc cười mọi người trong lúc luyện tập khiến người xung quanh cảm thấy hào hứng. Tôi đã khuyên Huyền My rằng, cô ấy vẫn phải giữ được những nét đặc trưng Á Đông. Huyền My chỉ khiến cho mình trở nên rạng rỡ và gợi cảm hơn chứ không bao giờ được biến mình thành bản sao của phong cách Latinh” – Anjo Santos nói.

Anjo Santos cho rằng, nhược điểm cần khắc phục của các người đẹp Việt Nam nói chung và Huyền My nói riêng chính là sự tự tin, giọng nói và cách phát âm trên sân khấu. “Huyền My đã tiến bộ rất nhiều sau một thời gian chăm chỉ trau dồi ngoại ngữ. Điều cần thiết bây giờ là tập luyện để giọng nói đĩnh đạc, tự nhiên và truyền cảm hơn nữa” – Anjo Santos bật mí.

Để khắc phục điều này, Anjo Santos đã có một "chiêu cực độc" để tập luyện cho Huyền My. 12h đêm, cô phải xuống quảng trường ngay trước khu chung cư mà họ ở để học trình diễn và hét thật to câu giới thiệu: “I’m Huyen My, 22, from Vietnam”.

Huyền My cho biết, ban đầu cô rất ngại ngùng vì phải đứng giữa quảng trường lúc đêm khuya và lại còn phải hét to. Tuy nhiên, Á hậu thừa nhận, bài học này đã để lại trong cô ấn tượng khó phai và có tác dụng rất lớn trong việc rèn giũa cho cô sự tự tin, mạnh dạn trên sân khấu.

Với sự đào tạo của Anjo Santos, công chúng đang rất mong chờ vào sự thể hiện của Á hậu Huyền My tại cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017 sắp tới.

