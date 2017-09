Như đã thông tin, hàng chục tài xế đã liên tiếp dùng tiền lẻ mệnh giá 200 và 500 đồng để trả phí qua trạm QL5, đoạn xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên). Đồng thời, các tài xế bức xúc cho rằng, tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) thu phí trên QL5 cũ để bù chi phí cho dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhưng thu phí cao trong khi chất lượng mặt đường xấu là không hợp lý.

Giải thích về những vấn đề này, đại diện VIDIFI cho rằng, VIDIFI được giao làm chủ đầu tư dự án và có quyền thu phí QL5 bắt đầu từ năm 2009. Việc thu phí tại 2 trạm QL5 thực chất là một khoản vốn góp của Nhà nước vào dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm thu phí QL5.

Lãnh đạo VIDIFI cho biết, nếu đúng như tính toán thì nguồn thu từ QL5 cũ sẽ dùng để bù đắp lại chí phí xây dựng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Thực tế, nguồn thu phí QL5 từ năm 2009 đến nay chủ yếu để thực hiện quản lý, duy tu và sửa chữa cho chính QL5, chưa hỗ trợ được dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo quy định.

QL5 được đại tu, mở rộng nâng cấp từ năm 1998 đến nay đã gần 20 năm. Hiện tại, phần lớn mặt đường và các công trình phụ trợ đã xuống cấp nặng nề và quá thời hạn đại tu. Dự kiến, cần phải đầu tư từ 2.500 - 3.000 tỷ đồng mới sửa chữa căn bản những hư hỏng để đảm bảo khả năng khai thác và nâng cao tuổi thọ QL5.

Trạm thu phí QL5 bị ùn tắc do tài xế dùng tiền lẻ qua trạm.

Đến nay, phía VIDIFI cho biết đã hoàn thành việc lập dự án đầu tư và đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục báo cáo tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, phê duyệt để sớm thi công sửa chữa QL5 vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018.

Trong khi đó, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi gây rối an ninh trật tự tại trạm thu phí số 1 những ngày qua, đồng thời, khẩn trương điều tra ai là người kích động các lái xe phản đối. Nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố về hành vi gây rối, kích động.

Đại tá Hào thông tin: “Trong những buổi làm việc với công an, các lái xe phản ánh việc thu phí tại 2 trạm BOT trên quốc lộ, trong đó, nhiều người cho rằng chất lượng đường xuống cấp. Tất cả các ý kiến này, Công an tỉnh đã ghi lại và báo cáo các cấp chính quyền. Công an xác định có hành vi cố tình gây rối, mất an ninh trật tự của một số lái xe ở trạm thu phí QL5. Việc này cần phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Thế Anh