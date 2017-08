BTC cho biết, chương trình "Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Ravolution" lần này sẽ là “cú hích” lớn với ngành công nghiệp tổ chức lễ hội.

Theo đó, danh sách những nghệ sĩ tham gia dần được hé lộ. Đáng mong đợi nhất đối với khán giả yêu nhạc có lẽ là DJ trẻ người Na Uy Alan Walker - chủ nhân của bản hit "Faded" và các ca khúc "Sing me to sleep", “Alone” "Tired",… được giới trẻ toàn cầu yêu thích. Alan Walker đứng thứ 55 bảng xếp hạng DJ Mag Top 100 toàn cầu và cũng là nghệ sĩ có lượng fan lớn nhất tại Việt Nam.

DJ quốc tế Alan Walker sẽ biểu diễn vào tháng Chín tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự xuất hiện của MakJ - một trong những DJ “hot” nhất nước Mỹ. Và điểm nhấn dành cho khán giả yêu nhạc EDM (nhạc điện tử) Hà Nội là, trong chương trình họ sẽ được gặp gỡ DJ gạo cội người Hà Lan Nicky Romero. Nicky Romero đứng thứ 29 trong bảng xếp hạng DJ Mag Top 100 với những bản nhạc điện tử huyền thoại như "I could be the one", "Toulouse", "Warriors"… Về phía Việt Nam, có DJ Đỗ Xuân Huy (Huy DX) - một trong những nghệ sĩ nổi bật trong giới EDM, sẽ tham gia biểu diễn.

DJ Đỗ Xuân Huy cũng sẽ biểu diễn tại "Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Ravolution" .

Trước câu hỏi, vì sao chương trình lại mời được nhiều nghệ sĩ, DJ quốc tế đến Việt Nam biểu diễn như thế? ông Trương Trịnh Tuấn Anh - thành viên BTC cho biết: "Việt Nam là một đất nước thân thiện, có nền văn hóa đa dạng, vì thế nhiều nghệ sĩ quốc tế muốn đến Việt Nam để trải nghiệm và biểu diễn".

"BTC sẽ đầu tư kỹ về sân khấu và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng. Bởi, đây chính là yếu tố góp phần làm nên thành công của các sự kiện âm nhạc EDM. Để mời được các nghệ sỹ hàng đầu thế giới này, ngoài cát-xê khủng, đêm nhạc còn phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe về âm thanh, ánh sáng mà các nghệ sĩ quốc tế yêu cầu" - ông Tuấn chia sẻ.