Vì sao dự án Thảo Điền Sapphire “cố tình” xây sai phép?

Chủ đầu tư có coi thường UBND TP.HCM?

Dự án khu biệt thự ven sông HOLM Residences - còn gọi là Thảo Điền Sapphire - được khởi công hồi tháng 9/2015. Đây là dự án biệt thự được giới thiệu là siêu sang, với 29 biệt thự trên diện tích 2,7 ha đất. Trong đó, có 11 biệt thự ven sông, 6 biệt thự có hồ bơi và 12 biệt thự vườn, mỗi căn có tổng diện tích khuôn viên từ 272m2 đến 1.018m2, garage có thể chứa 2 - 3 xe ôtô.

Về giá, khu biệt thự siêu sang này không dành cho giới trung lưu. Với quảng cáo là một trong khu đất bờ sông cuối cùng tại khu dân cư cao cấp bậc nhất Tp.HCM, chủ đầu tư cho biết 3 dòng sản phẩm gồm biệt thự sân vườn, biệt thự có hồ bơi và biệt thự ven sông của dự án có giá từ 45 tỷ đồng, đến hơn 100 tỷ đồng mỗi căn.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án dự kiến sẽ hoàn thiện và giao nhà cho khách vào quý 4/2016. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn chưa hoàn thành. Ngược lại, dự án Thảo Điền Sapphire nhiều lần bị cơ quan chức năng Tp.HCM “tuýt còi” vì xây dựng sai phép.

Dự án Thảo Điền Sapphire bị xử phạt 1 tỷ đồng và yêu cầu tháo dỡ công trình sai phép



Chủ đầu tư của dự án này khi đó được giới thiệu là Công ty cổ phần Sapphire. Còn hiện nay, chủ đầu tư thực hiện dự án Thảo Điền Sapphire là Công ty cổ phần TDS.

Theo báo cáo của UBND phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM vào khoảng tháng 3/2017, cán bộ công chức địa chính, xây dựng phường phối hợp cùng thanh tra viên thuộc Đội thanh tra địa bàn Quận 2 - Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra hành chính công trình tại Dự án Holm Residence và đã phát hiện một số hạng mục trong dự án xây dựng sai giấy phép. Sau đó, Đội thanh tra địa bàn Quận 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng số 12/BB-VPHC ngày 29/3/2017.

Tuy nhiên, đến ngày 29/3/2017, sau khi kiểm tra phát hiện chủ đầu tư không chấp hành đúng như biên bản đã lập trước đó, Đội thanh tra địa bàn Quận 2 đã báo cáo Thanh tra Sở Xây dựng báo cáo vụ việc. Ngày 11/4/2017, Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng Mai Thanh Tùng đã ký ban hành Quyết định số 262/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty Cổ phần TDS 40 triệu đồng do đã tổ chức thi công xây dựng sai nội dung giấy phép.

Cụ thể, Công ty Cổ phần TDS đã xây dựng tăng diện tích tầng trệt, vi phạm khoảng lùi sông Sài Gòn. Tổng diện tích vi phạm là 1.127m2. Tiếp tục đến ngày 27/4/2017, Đội Thanh tra địa bàn Quận 2 kiểm tra và phát hiện Công ty Cổ phần TDS vẫn tiếp tục xây dựng sai nội dung giấy phép và còn phát sinh thêm công trình xây dựng sai phép mới. Cùng ngày, đơn vị này đã lập Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công.

Trước sự sai phạm nhiều lần của chủ đầu tư, ngày 20/5/2017, UBND TP.HCM ra Quyết định số 2496/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần TDS do ông Phạm Viết Hiệp - Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật với mức xử phạt hành chính cao nhất trong hoạt động xây dựng từ trước đến nay tại TPHCM khoảng tiền 1 tỷ đồng và yêu cầu buộc tháo dỡ phần sai phạm. Thế nhưng, sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính này, Công ty Cổ phần TDS vẫn tái phạm, tiếp tục xây dựng dự án. Theo báo cáo của Thanh tra Sở Xây dựng, đơn vị này đã xây dựng tăng diện tích tầng trệt, vi phạm khoảng lùi sông Sài Gòn, rạch Ông Hóa với tổng diện tích vi phạm gần 1.400m2.

UBND TP.HCM đã ra quyết định xử phạt và yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép, nhưng dường như, Công ty Cổ phần TDS coi thường pháp luật, coi thường UBND TP.HCM khi vẫn cố tình sai phạm.

Chủ đầu tư là ai?

Trước những hành vi “ngang ngược” của chủ đầu tư dự án Thảo Điền Sapphire, dư luận đặt ra câu hỏi về người đứng sau doanh nghiệp này?

Năm 2015, khi khởi công, chủ đầu tư dự án được giới thiệu là của Công ty cổ phần Sapphire. Đến năm 2017chủ đầu tư của dự án đã là Công ty cổ phần TDS.

Công ty cổ phần TDS thành lập tháng 1/2013. Tháng 4/2017 – khi thay đổi đăng ký kinh doanh – công ty có vốn điều lệ 127 tỷ đồng, với 4 cổ đông. Gồm Công ty cổ phần Đầu tư dự án Sapphire nắm 34,98% vốn điều lệ, Công ty Reco Holm Private Limited nắm 65% vốn điều lệ. Hai cá nhân người Việt là bà Nguyễn Thị Thu Thủy và ông Nguyễn Minh Hải đều nắm 0,01% vốn điều lệ.

Trong đó, Công ty Reco Holm Private Limited là doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Singapore. Còn Công ty cổ phần Đầu tư dự án Sapphire được thành lập 5/2014, là công ty con và do Công ty Cổ phần Quản lý Sapphire nắm 50,99% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (cổ đông trong Công ty cổ phần TDS) nắm giữ 0% vốn điều lệ. Cổ đông còn lại nắm 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư dự án Sapphire là Công ty VPF Property Investment Limited đến từ British Virgin Islands - vùng lãnh thổ thuộc Anh cũng được coi là “thiên đường thuế”.

Sợi dây sở hữu Công ty cổ phần TDS tới đây vẫn chưa dừng lại, vì có tới 99,98% vốn điều lệ Công ty Cổ phần quản lý Sapphire lại do một doanh nghiệp khác nắm giữ. Đó là Công ty cổ phần Sakkara Asia Pacific Project Holdings and Investment Real Estate – một doanh nghiệp Việt thuần túy, nhưng về pháp lý, lại do doanh nghiệp nước ngoài sở hữu, và cũng là doanh nghiệp đến từ những “thiên đường thuế”.

Tại Sakkara Asia Pacific Project Holdings and Investment Real Estate, bà Nguyễn Thị Thu Thủy – cổ đông của hai công ty nêu trên - nắm 10,42 % vốn điều lệ. Bà Thủy đồng thời là chủ của Công ty cổ phần Thủy Châu với 98% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến tháng 7/2017, phần vốn của bà Thủy chỉ còn là 10%.

Một cổ đông người Việt khác là bà Phạm Quỳnh Trâm nắm 20% vốn điều lệ. Hai cổ đông nước ngoài còn lại là Công ty Sakkara Private Limited (Singapore) nắm 36,13 % vốn điều lệ và Công ty VPF Property Investment Limited đến từ British Virgin Islands nắm 11,89% vốn điều lệ.

Điều đáng lưu tâm là công ty VPF Property Investment cũng chính là cổ đông nắm 49% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư dự án Sapphire – doanh nghiệp đang gián tiếp có lợi ích tại dự án Thảo Điền Sapphire, thông qua chủ đầu tư là Công ty cổ phần TDS.

Thủy Tiên