Vì sao gần 600 công nhân ở An Giang nhập viện sau khi ăn trưa?

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, nguyên nhân khiến 571 công nhân của công ty TNHH Samhoo An Giang (đóng tại khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) nhập viện là do chỉ tiêu vi sinh trong thức ăn vượt ngưỡng cho phép.

Theo thông tin từ chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh An Giang, hiện nay, công ty TNHH Samhoo An Giang đã ngừng hợp đồng lấy thức ăn từ cơ sở nấu ăn khiến hàng trăm công nhân nhập viện.

Tính đến thời điểm hiện tại, 571 công nhân đã xuất viện, không có trường hợp nào tử vong. Công ty TNHH Samhoo An Giang đã hoạt động trở lại bình thường. Nơi cung cấp thức ăn mới cho công nhân công ty này đang được chi cục ATVSTP tỉnh An Giang giám sát chặt chẽ.

Trước đó, ngày 1/7, sau khi nhận khẩu phần ăn trưa (cơm, thịt kho trứng vịt, canh rau, củ cải muối,…) do công ty TNHH Samhoo An Giang đặt mua, 571 công nhân có triệu chứng nôn ói, nhức đầu, choáng,… nên phải nhập viện khẩn cấp.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đoàn công tác tỉnh An Giang đã kịp thời có mặt và trực tiếp nắm tình hình, chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện tốt việc cấp cứu công nhân, cũng như xác minh, làm rõ nguyên nhân ngộ độc tập thể.

Với sự điều trị tận tình của đội ngũ bác sĩ, toàn bộ công nhân ngộ độc nhập viện đã hồi phục sức khỏe, được bệnh viện cho về và trở lại công ty làm việc.

Thanh Lâm