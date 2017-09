Liên lạc với đại diện của nữ diễn viên, đạo diễn Ngô Thanh Vân, PV báo Người Đưa Tin được biết, cô đang bận rộn với kế hoạch quảng bá phim "Cô Ba Sài Gòn" tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2017. Vì thế, "đả nữ" hiện không có mặt tại Việt Nam.

Ngô Thanh Vân vẫn chưa đến thăm đồng nghiệp thân thiết.

Bình luận về sự việc đạo diễn Jordan Vogt-Roberts bị tấn công, đại diện phía Ngô Thanh Vân cho biết, cô vẫn đang tìm hiểu sự việc và chưa thể đến thăm sức khỏe của đồng nghiệp.

Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, nhiều hình ảnh cho thấy Ngô Thanh Vân và đạo diễn phim “Kong: Skull Island” có tình cảm thân thiết. Tuy vậy, nữ diễn viên đã phủ nhận tin đồn hẹn hò giữa hai người.

Liên quan đến sự việc đạo diễn nước ngoài bị đánh, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với phía sở Du lịch TP.HCM. Ông Nguyễn Trí Viễn, Chánh Văn phòng sở Du lịch TP.HCM cho biết, cơ quan này đã nhanh chóng trao đổi với Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) để phối hợp điều tra vụ việc.

Ngoài ra, sở Du lịch TP.HCM đang tham mưu với UBND TP.HCM để đưa ra thông tin chính thức trong thời gian tới.

Sự việc Đại sứ Du lịch Việt Nam bị đánh đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Được biết, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts vẫn đang điều trị tại bệnh viện Pháp Việt (quận 7). Sau khi ổn định sức khỏe, ông đã gửi thư đến Đại sứ quán Mỹ để trình bày sự việc.

Về phía cơ quan điều tra, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 1, Công an phường Nguyễn Thái Bình nhằm trích xuất camera tại quán bar X. (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) để truy tìm nhóm Việt kiều liên quan vụ ẩu đả, khiến đạo diễn Jordan Vogt-Roberts phải nhập viện.

Trước đó, video phát tán trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh 2 nhóm người xô xát trong một quán bar tại trung tâm TP.HCM. Theo điều tra ban đầu, hơn 2h ngày 9/9, nhóm người nước ngoài và Việt kiều xô xát trong bar X.. Người đàn ông nước ngoài bị thương, chảy máu khá nhiều được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Pháp (quận 7) là đạo diễn Jordan Vogt-Roberts.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đang đảm nhiệm vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020, có nhiệm vụ tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Việt.

Jordan Vogt-Roberts là đạo diễn phim “Kong: Skull Island” – bom tấn có 70% bối cảnh ở Việt Nam. Tác phẩm đạt doanh thu 566 triệu USD toàn cầu, đồng thời thu 170 tỷ đồng (tương đương 7,5 triệu USD) ở Việt Nam – cao thứ hai lịch sử màn ảnh Việt.

Trong vài tháng qua, Jordan có nhiều hoạt động như dẫn các nhà làm phim nước ngoài đến xem bối cảnh Việt, tổ chức học bổng và chấm thi phim ngắn. Anh còn chia sẻ ý định chuyển đến Việt Nam sống vào cuối năm.

Lần này, đạo diễn trở lại Việt Nam dự giải thưởng VTV Awards 2017 tại Hà Nội vào tối 7/9 và tham gia hội chợ Du lịch quốc tế ITE tại TP HCM diễn ra từ ngày 7 - 9/9.