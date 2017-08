Vì sao ông Trần Văn Thêm chưa được nhận 6,7 tỷ tiền bồi thường?

Theo hồ sơ vụ án, đêm 23/7/1970, ông Thêm và người em họ là Nguyễn Khắc Văn đi xe đạp thồ từ huyện Yên Phụ (Bắc Ninh) đến huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc – PV). Khi cả hai ghé vào ngủ tại một lều cắt tóc cạnh Cầu Diện (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú cũ) thì bị cướp tấn công. Hai anh em chống cự, đánh lại khiến tên cướp lao xuống sông tẩu thoát. Khi dân làng nghe tiếng kêu cứu chạy đến thấy trên tay ông Thêm cầm chiếc cọc thồ dính máu. Ông Văn chết trên đường đi cấp cứu. Dù bị cướp đánh gây vết thương nặng trên đầu nhưng ông Thêm vẫn bị cáo buộc giết em họ để cướp của. Năm 1973, TAND tỉnh Vĩnh Phú xét xử sơ thẩm và tuyên ông Trần Văn Thêm tử hình về hai tội Giết người và Cướp tài sản. Năm 1974, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội bác kháng cáo kêu oan của ông và y án tử hình. Năm 1975, ông Thêm từ trại giam Đức Phú đi thực nghiệm hiện trường thì được biết có nghi phạm khác khai nhận đã tấn công ông và ông Văn. Sau đó ông Thêm được trả tự do sau 5 năm, 6 tháng, 7 ngày ngồi tù oan. Tuy nhiên ông Thêm vẫn phải mang thân phận bị can, đến ngày 8/8/2016 mới được Bộ Công an ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Ngày 17/4/2017, đại diện Tòa án tối cao và ông Nguyễn Văn Hòa (đại diện pháp luật của ông Trần Văn Thêm) đã ký biên bản thỏa thuận bồi thường cho ông Trần Văn Thêm với số tiền là 6.700.000.000 đồng (sáu tỷ bảy trăm triệu đồng). Tuy nhiên đến nay ông Thêm vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.