Vì sao tiết kiệm qua LiveBank an toàn và hấp dẫn khách hàng?

TGĐ TPBank Nguyễn Hưng cho biết, sản phẩm tiết kiệm qua LiveBank đang duy trì tốc độ tăng trưởng 50%/ tháng liên tiếp trong 3 tháng gần đây và vượt qua sự mong đợi của ngân hàng.

Đối với những vấn đề liên quan đến sự an toàn và tính bảo mật của tiết kiệm qua LiveBank, TGĐ TPBank nói: “Mở tài khoản tiết kiệm tại LiveBank rất an toàn do các lệnh giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa khách hàng và ngân hàng, không qua giao dịch viên, không thể giả mạo, tất cả các giao dịch đều được lưu dấu vết trên hệ thống”.

Ngay sau khi mở tiết kiệm, khách hàng có thể kiểm tra tại quầy, kiểm tra trên ứng dụng eBank để xác nhận thông tin sổ tiết kiệm của mình, TPBank cũng gửi tới khách hàng một email về thông tin sổ tiết kiệm khách hàng mới mở. Khách hàng cũng có thể gọi về call center để kiểm tra tình trạng của sổ tiết kiệm.

Theo luật sư Nguyễn Trung Thành của đoàn Luật sư Hà Nội: Các thông tin xác thực qua tin nhắn, điện thoại, hay email từ hệ thống ngân hàng cũng được xem như là những chứng từ điện tử có giá trị pháp lý với hình thức tiết kiệm điện tử, do đó khách hàng có thể tin tưởng vào hình thức này. Mặt khác, giao dịch điện tử, chẳng hạn như những giao dịch internet banking thông thường đã được thực hiện cả chục năm nay và chứng minh được tính an toàn của những giao dịch này.

Bên cạnh sự an toàn, mở tiết kiệm tại LiveBank cũng hấp dẫn khách hàng khi họ có thể gửi khoản tiền từ 1 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tuần đến 36 tháng với lãi suất luôn cao hơn giao dịch tại quầy với cách thức thân thiện, hiện đại.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn tự động cộng cả lãi và gốc thành khoản tiết kiệm mới; chuyển lãi vào tài khoản và gốc tiếp tục chuyển thành kỳ tiết kiệm mới; nhận cả gốc và lãi vào tài khoản thanh toán. Ngay khi khách hàng lựa chọn số tiền và kỳ hạn tiết kiệm LiveBank sẽ ngay lập tức đưa con số lãi dự tính cho khách hàng. Hiện, đối với kỳ hạn 1 năm, lãi suất tiết kiệm qua LiveBank đang là 6,9%, lãi suất có thể thay đổi tuỳ theo từng giai đoạn.

Sự ra đời của LiveBank đưa lại sự thuận tiện cho các khách hàng bận rộn. Khách hàng dùng LiveBank có thể giao dịch với ngân hàng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, kể cả thứ 7 hay Chủ nhật với hầu hết các giao dịch cơ bản như: dịch vụ nộp tiền mặt, đăng ký tài khoản thanh toán, tài khoản ebank, khoản vay, mở thẻ ghi nợ, gửi tiền có kỳ hạn, đồng thời có thể mở rộng thêm nhiều dịch vụ tiện ích khác tích hợp với Ngân hàng điện tử eBank (chuyển khoản, thanh toán dịch vụ, truy vấn…) trong tương lai.

Nhiều khách hàng có xu hướng lựa chọn hình thức tiết kiệm điện tử vì lãi suất cao, nhanh chóng và an toàn.

Thanh Thư