Trường mần non Vườn Xanh vừa sập sáng nay. Ảnh: Công Luân.

Về nguyên nhân, theo đánh giá của TS. Nguyễn Văn Hùng – Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng Hà Nội: "Do hệ thống cốp pha, cột chống đỡ không tốt. Thanh chống có thể bị cong, lệch nên tải trọng của bê tông tươi đã làm cho hệ thống chống đỡ yếu dần và tới đêm thì sập. Nhìn những hình ảnh từ hiện trường có thể thấy cột bị gãy hết”.

TS. Hùng cho rằng, để xảy ra sự cố đáng tiếc này, lỗi là do bên thi công và công ty này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Theo vị tiến sĩ này, để khắc phục phải tháo dỡ phải làm lại hệ thống cột chống đỡ. Cốt thép phải xem xét nắn lại, nếu hỏng thì phải thay mới hoàn toàn.

“Trong ngành công nghiệp xây dựng ở nước ta, quá trình đào tạo thợ, trang bị kỹ thuật còn kém. Thợ của ta chủ yếu là thợ truyền nghề, học lỏm… dễ xảy ra lỗi kỹ thuật. Sự việc sập trường mầm non Vườn Xanh rất may không có thiệt hại về người nhưng nó cũng là bài học đắt giá cho các đơn vị thi công công trình", TS. Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Được biết, trong sáng nay, tại hội nghị Giao ban trực tuyến Thành ủy quý III/2017 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo về vụ trường mầm non đổ sập trong đêm.

Dự án trường mầm non Vườn Xanh do công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Vũ thi công, đơn vị thiết kế là công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Công trình. Công trình này vừa đổ bê tông tầng 2 vào ngày hôm qua (24/9). Trao đổi với báo chí, ông Quách Ngọc Linh - Phó Giám đốc công ty Trần Vũ (đơn vị nhà thầu thi công) khẳng định, công trình sập không phải do chất lượng bê tông cũng như tháo giàn giáo sớm.

