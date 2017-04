VIB chia cổ tức, cổ phiếu thưởng 44.6% và cổ phiếu thưởng nhân viên

Năm 2016, VIB đã đạt được nhiều thành tựu trên cơ sở phát triển bền vững, an toàn hiệu quả, trong đó chú trọng việc duy trì, phát triển nguồn doanh thu có tính bền vững, quản lý chi phí và quản trị rủi ro hiệu quả: Lợi nhuận trước thuế đạt 702 tỷ, đạt 104% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; Tổng tài sản đạt 104,5 nghìn tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; Tăng trưởng tín dụng đạt xấp xỉ 70 nghìn tỷ, tăng 25% trong 2 năm liên tiếp; Trong năm 2016 VIB đã mua lại 30% dư nợ bán cho VAMC, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. Nguồn vốn huy động tốt, các chỉ số an toàn như tỷ lệ LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt ở mức 65,6% và 47,1%, đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của NHNN. Hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR đạt 13,5%.

Đơn vị: tỷ VNĐ, %

Chỉ tiêu Thực hiện 2016 Thực hiện 2015 Tăng/giảm so với 2015 (%) % Kế hoạch 2016 Lợi nhuận trước thuế 702 655 7% 104% Dư nợ không gồm trái phiếu (*) 60.180 47.777 26% 101% Tổng tài sản 104.517 84.309 24% 116% Huy động vốn 59.261 53.304 11% 90% Tỷ lệ nợ xấu 2,58% 2,07% 24% Đầu tư tài sản 163 220 -26% 50%

(*) Dư nợ bao gồm trái phiếu là 68.059 tỷ đồng

Bên cạnh đó năm 2016, VIB tiếp tục được sự ghi nhận của các định chế hàng đầu quốc tế và các cơ quan quản lý nhà nước. Sức mạnh tài chính của VIB được xếp ở nhóm cao nhất trong 3 năm liên tiếp (2014, 2015, 2016) bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s; VIB liên tiếp 2 năm liền được tổ chức uy tín The Banker của Vương quốc Anh trao giải thưởng là Ngân hàng tiêu biểu duy nhất của Việt Nam.

Cũng trong năm 2016, về mặt quản trị điều hành, VIB đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và bầu HĐQT (8 thành viên), BKS (3 thành viên) nhiệm kỳ mới khoá VII (2016-2019). HĐQT đã tổ chức 6 phiên họp, ban hành 84 Nghị quyết về nhiều lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của Ngân hàng.

Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ và kế hoạch 2017

Tiếp nối 2 năm 2014 và 2015 với chính sách chia cổ tức và cổ phiếu thưởng ở mức cao ở mức 23% và 25%, năm 2016 HĐQT VIB trình ĐHĐCĐ duyệt kế hoạch chi trả cổ tức và cổ thưởng cho cổ đông hiện hữu tối đa 44,6% vốn điều lệ, trong đó dự kiến chia cổ tức tiền mặt 5% (tuỳ thuộc phê duyệt của NHNN) và cổ phiếu thưởng 39,6% (bao gồm từ lợi nhuận luỹ kế 3,5%, tăng vốn từ quỹ thặng dư 20,5%, quỹ bổ sung vốn điều lệ 15,6%). Một phương án khác được trình ĐHĐCĐ lựa chọn là không chia cổ tức bằng tiền mặt và tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng lên 44,6% (bao gồm từ lợi nhuận luỹ kế 8,5%, tăng vốn từ quỹ thặng dư 20,5%, quỹ bổ sung vốn điều lệ 15,6%).

Ngoài ra, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch chia cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhận viên 0,4% trên vốn điều lệ, tương đương gần 23 tỷ đồng.

Các phương án tăng vốn điều lệ trên nhằm chuyển đổi cho VIB một vị thế mới về quy mô vốn điều lệ, sẵn sàng đáp ứng các chỉ số an toàn về vốn và thanh khoản cho hoạt động kinh doanh.

Theo VIB, năm 2017 sẽ là một năm triển vọng khi Ngân hàng tập trung vào mục tiêu tăng trưởng bền vững, mở rộng quy mô. Đi kèm với kế hoạch chia cổ tức và tăng vốn này là kế hoạch kinh doanh 2017, bao gồm kế hoạch tăng trưởng dư nợ theo 2 phương án i) tăng trưởng 16% như được NHNN đã phê duyệt, và ii) tăng trưởng 32% như dự kiến của Ban Điều hành dựa trên năng lực quản trị rủi ro và định hướng ưu tiên tăng trưởng của nền kinh tế, tuỳ theo phê duyệt của NHNN; Lợi nhuân trước thuế dự kiến 750 tỷ; Huy động vốn thị trường 1 trên 80.000 tỷ; Tổng tài sản 120.000 tỷ; Dư nợ VAMC giảm tối thiểu và luôn duy trì nợ xấu dưới 3,0%.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đề xuất kế hoạch huy động vốn cấp 2 có thời hạn có thể lên đến 10 năm, với khối lượng tối đa 7.000 tỷ nhằm tăng cường hệ số CAR và các chỉ số an toàn khác cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Đơn vị: tỷ VNĐ, %

Chỉ tiêu Kế hoạch 2017 Thực hiện 2016 Tăng/giảm so với 2016 (%) Lợi nhuận trước thuế 750 702 7% Dư nợ không gồm trái phiếu, phương án 1 79.436 60.180 32% Dư nợ không gồm trái phiếu, phương án 2 69.808 60.180 16% Vốn huy động từ khách hàng 80.000 59.261 35% Tỷ lệ nợ xấu <3% 2,58% Đầu tư tài sản 341 163 109% Vốn điều lệ PA 1 - 7.903 PA2 - 8.185 5.644 Tổng tài sản 120.000 104.517 15%

Hồng Vân