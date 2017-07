Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam​-Campuchia. Toàn văn Tuyên bố chung như sau:

“1. Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 20 đến 22 tháng 7 năm 2017.

Trong thời gian ở thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni; hội kiến với Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum, Chủ tịch Thượng viện; Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội; Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm Đại Tăng thống Samdech Preah Akka Maha Sangharajat Dhipati Tep Vong​ và Đại Tăng thống Samdech Preah Abhisiri Mahasangharajah Dhipati Bour Kry; tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Som On; dâng hoa tại Đài Độc lập, Đài Tưởng niệm Cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Kỷ niệm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; thăm tỉnh Preah Sihanouk, dự lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Nhân dịp này, Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đã cùng chứng kiến lễ ký kết 04 văn kiện gồm:

(i) Nghị định thư về Hợp tác cứu hộ, cứu nạn thường xuyên khu vực biên giới trên đất liền giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia;

(ii) Khung thỏa thuận giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia;

(iii) Bản ghi nhớ về “Hợp tác phát triển các dự án nhà máy điện, đấu nối hệ thống điện và mua bán điện giữa Việt Nam và Campuchia”;

(iv) Bản ghi nhớ giữa Công ty Metfone Viettel (Campuchia) PTE. LTD. với Viện Bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông quốc gia (NIPTICT), Bộ Bưu chính viễn thông Campuchia.

2. Hai bên tự hào ghi nhận chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này là dấu mốc lịch sử quan trọng, khi hai nước cùng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017.

Hai bên nhấn mạnh rằng, kế thừa quan hệ hữu nghị gắn bó từ trong lịch sử, 50 năm qua quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam​-Campuchia đã không chỉ vượt qua nhiều thử thách mà còn đạt được những thành quả toàn diện, to lớn, quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung, đấu tranh giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng, xây dựng và phát triển đất nước.

Những thành quả ấn tượng đó bắt nguồn từ mối quan hệ đoàn kết gắn bó khăng khít, không thể tách rời, nương tựa vào nhau và đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, là tài sản chung vô giá của hai nước, là nền tảng và động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước.

Campuchia bày tỏ cảm ơn chân thành đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và vô giá trên tinh thần đồng chí anh em của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia từ trước đến nay, đặc biệt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi họa diệt chủng.

Campuchia cũng chân thành cảm ơn ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng Quốc vương và Hoàng Thái hậu 02 xe cứu thương; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tặng Tòa nhà làm việc của Quốc hội Campuchia, trị giá 25 triệu USD nhân chuyến thăm cấp nhà nước này.

Việt Nam chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và quý báu của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Hun Sen, các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trước đây cũng như hiện nay.

Hai bên khẳng định cùng quyết tâm phát huy cao độ những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước, nỗ lực vun đắp, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị cao đẹp Việt Nam-Campuchia phát triển mạnh mẽ, thực chất, lâu dài.

3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Quốc vương và qua Quốc vương gửi lời chúc mừng tới các nhà lãnh đạo và toàn thể nhân dân Campuchia về những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, tái thiết và phát triển đất nước; chúc mừng Campuchia tổ chức thành công bầu cử Hội đồng xã, phường khóa IV ngày 4/6/2017, tạo nền tảng giữ vững ổn định chính trị, hòa bình và phát triển của Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chân thành chúc Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI năm 2018; bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia giữ vai trò nòng cốt, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước.

Quốc vương Norodom Sihamoni và các vị lãnh đạo Campuchia chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và qua Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng tới các vị Lãnh đạo và toàn thể nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ sớm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

4. Hai bên nhất trí cho rằng việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” trên cơ sở các nguyên tắc đã được nêu trong các bản Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia năm 1999, 2005, 2009, 2011, 2014, tháng 6/2016, tháng 12/2016 và tháng 4/2017, là trách nhiệm chung của hai Nhà nước và nhân dân hai nước, vì sự phát triển bền vững và tương lai tươi sáng của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

5. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ chính trị, thắt chặt và nâng cao hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai nước; mở rộng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa tất cả các cấp của hai nước.

Hai bên cũng khẳng định coi trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam​-Campuchia trong các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ. Hai bên nhất trí tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; tiếp tục hợp tác tu bổ và tôn tạo các đài kỷ niệm hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở mỗi nước theo kế hoạch đã thống nhất.

6. Hai bên đánh giá cao những nỗ lực của hai Chính phủ và khẳng định tầm quan trọng cùng thúc đẩy tiềm năng của mỗi nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ; nhất trí thực hiện tốt các Tuyên bố chung, các Thỏa thuận giữa hai nước, trong đó ưu tiên cho việc kết nối hai nền kinh tế, hạ tầng giao thông, năng lượng, du lịch, thị trường, nhất là thị trường nông sản của hai nước.

Hai bên cũng nhất trí sớm có các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp của hai nước đầu tư vào thị trường của nhau; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và thuận lợi hóa thương mại, nỗ lực đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trước năm 2020; tăng cường hợp tác để nâng cao chất lượng trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

7. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh trên nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng chính trị, quân sự nào sử dụng lãnh thổ của nước mình đe dọa đến an ninh của nước kia và giải quyết những vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình trên tinh thần hữu nghị và cùng có lợi; tăng cường phối hợp nhằm duy trì ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước; thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác về quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp trong các vấn đề nhân đạo như: phòng, chống thiên tai, diễn tập chung về tìm kiếm, cứu nạn, đào tạo quân y và tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ ngăn chặn tình trạng người vượt biên trái phép, buôn lậu qua biên giới, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn người và gian lận thương mại, bao gồm cả việc sản xuất và vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng.

8. Hai bên đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Liên hợp về phân giới cắm mốc trên đất liền (Ủy ban Liên hợp) đã hoàn thành khoảng 84% khối lượng công việc phân giới cắm mốc trên đất liền trên cơ sở các hiệp ước hoạch định biên giới giữa hai nước; tái khẳng định tôn trọng và thực hiện đầy đủ các hiệp ước hoạch định biên giới và các hiệp định biên giới liên quan đã ký giữa hai nước.

Hai bên bày tỏ quyết tâm hoàn thành việc xây dựng các mốc phụ, cọc dấu trong năm 2017 và hoàn thiện hồ sơ phân giới, cắm mốc liên quan theo các quy định của Ủy ban Liên hợp, tiến tới ký một văn kiện pháp lý để ghi nhận thành quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành 84%; đồng thời, tìm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được để giải quyết dứt điểm các đoạn biên giới còn tồn đọng nhằm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền sớm nhất để cùng nhau xây dựng đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.

9. Phía Việt Nam bày tỏ cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia về những nỗ lực trong việc giúp đỡ Việt kiều tại Campuchia thời gian qua. Trên tinh thần quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước, phía Campuchia sẽ tiếp tục có những biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của kiều dân Việt Nam và được đối xử bình đẳng như các ngoại kiều khác tại Campuchia, phù hợp với luật pháp và các quy định của Campuchia, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

10. Hai bên nhất trí chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng nhằm góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để đảm bảo phát triển bền vững, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước, các tài nguyên nước liên quan và môi trường thân thiện ở sông Mekong vì lợi ích hài hòa của nhân dân các nước trong lưu vực sông Mekong.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Hai bên cam kết làm việc chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN​-Trung Quốc, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử về Biển Đông (COC).

11. Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho đây là dấu mốc quan trọng, góp phần to lớn vào việc tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Quốc vương Norodom Sihamoni, các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia về sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị, anh em dành cho Tổng Bí thư và Đoàn trong thời gian ở Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và các vị Lãnh đạo cấp cao Campuchia sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và các nhà Lãnh đạo Campuchia chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

Dưới sự chứng kiến, những người ký tên dưới đây, được ủy quyền của Vương quốc Campuchia và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã ký bản Tuyên bố chung này.

Làm tại Phnôm Pênh ngày Hai mươi tháng Bảy năm Hai nghìn không trăm mười bảy bằng 03 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Khmer và tiếng Anh, mỗi tiếng 02 bản và các bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự khác biệt về cách giải thích, bản tiếng Anh được ưu tiên sử dụng”.

Theo TTXVN/VIETNAM+