Vietcombank dự chi gần 2.900 tỷ đồng trả cổ tức

Theo đó, ngày 29/9 tới đây, Vietcombank sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tức 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng. Ngày thanh toán cổ tức là 16/10/2017.

Với lượng chứng khoán đang lưu hành gần 3.597 triệu cổ phiếu, Vietcombank dự kiến sẽ phải chi tương ứng hơn 2.878 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức này.

Cơ cấu cổ đông hiện tại của Vietcombank về cơ bản không có biến động so với thời điểm 30/6/2016. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước là đại diện sở hữu vốn Nhà nước đang nắm giữ 77,1% vốn điều lệ, đối tác chiến lược cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho Bank sở hữu 15% vốn điều lệ, còn lại là các cổ đông khác.

Như vậy, trong đợt chia cổ tức của Vietcombank sắp tới, Nhà nước dự kiến thu về khoảng 2.219 tỷ đồng, còn Mizuho Bank dự thu hơn 431 tỷ đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 của Vietcombank thấp hơn 2% so với năm 2015.

Năm 2016, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ, đạt 102,7% kế hoạch năm. Tổng tài sản đạt 787.907 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước và vượt 3% so với kế hoạch.

Về kế hoạch năm 2017, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11% so với thực hiện năm 2016, tín dụng tăng trưởng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 12%, tương đương đạt 9.200 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 8%.