Vinafood 2 “lộ” hàng loạt sai phạm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam.Theo đó, trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán tài sản trên đất từ thời điểm năm 2014 đến nay Vinafood 2 đã bán tài sản trên đất, đồng thời chuyển quyền sử dụng đất sai với quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận thanh tra của Bộ NN&PTNT cho thấy Vinafood 2 sai phạm hàng trăm tỷ đồng

Cụ thể, Vinafood2 đã bán lô đất 697 m2 tại ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang trị giá 179 triệu đồng. Bán 3 cồn nuôi trồng thủy sản và tài sản đi kèm tại Công ty Nông sản thực phẩm Trà Vinh, trị giá 101,9 tỷ đồng. Bán căn nhà số 2 Điện Biên Phủ, thành phố Trà Vinh, trị giá 12,6 tỷ đồng. Tổng giá trị 3 tài sản đã bán là 114,7 tỷ đồng.

Thêm vào đó, việc sắp xếp nhà, đất Vinafood 2 không báo cáo Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố sở tại là sai với quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Số tiền mà Công ty Lương thực Tiền Giang đã hạch toán vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với số tiền lãi hơn 42 triệu đồng là sai quy định.

Theo kết luận thanh tra Bộ, trách nhiệm đối với khuyết điểm, sai phạm nêu trên chủ yếu thuộc về Hội đồng thành viên Vinafood 2, trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng thành viên tại thời điểm ban hành chủ trương bán tài sản.

Trách nhiệm đề xuất chủ trương là Tổng giám đốc Tổng Công ty; trách nhiệm tham mưu là Giám đốc các công ty nêu trên và Trưởng Phòng Kỹ thuật xây dựng cơ bản và cá nhân liên quan thuộc Tổng công ty.

Thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết thêm với việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, sau khi thanh tra 8 công ty trực thuộc của Vinafood 2, chỉ có Công ty Lương thực Trà Vinh triển khai thực hiện kiểm điểm các tập thể, cá nhân có thiếu sót, tồn tại theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ; Công ty Lương thực Tiền Giang thực hiện xử lý về kinh tế, theo đó đã thu hồi 2,66 tỷ đồng, còn lại các đơn vị chi nhánh trực thuộc chưa triển khai thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đáng chú ý kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Thanh tra bộ NN&PTNT cho hay công ty mẹ hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ trước thuế là 887,331 tỷ đồng, trong đó 11/15 đơn vị có kết quả kinh doanh lỗ 878,914 tỷ đồng, chỉ có 4/15 đơn vị có kết quả kinh doanh lãi 5,390 tỷ đồng.

Với những sai phạm trên, Thanh tra Bộ NN&PTNT nhấn mạnh Tổng Công ty ban hành Kế hoạch số 3933/TCT-VP ngày 30/11/2015 thực hiện Kết luận thanh tra số 2734/KL-TTCP ngày 25/9/2015 của Thanh tra Chính phủ, mặc dù có phân công nhiệm vụ đối với các bộ phận chức năng nhưng không xác định rõ lộ trình, thời gian, phương pháp tiến hành thực hiện các nội dung được nêu trong Kết luận thanh tra. Đồng thời kế hoạch trên không gửi đến Thanh tra Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

Vinafood 2 không thực hiện đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-HĐTV, ngày 07/5/2015 của Hội đồng Thành viên về trình tự, thủ tục tiến hành xử lý trách nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Giám đốc các công ty cổ phần; Giám đốc công ty hạch toán phụ thuộc theo Kết luận thanh tra.

Cùng với đó, Vinafood 2 mới chỉ xem xét xử lý trách nhiệm đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) các Công ty cổ phần, nhưng không xem xét xử lý người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Vinafood 2cũng đã không kiểm tra, đôn đốc việc xem xét xử lý cá nhân, tập thể của các đơn vị theo phân cấp đã có khuyết điểm, tồn tại theo Kết luận thanh tra.

Đến thời điểm kết thúc thanh tra của đoàn thanh tra theo quyết định số 2237/QĐ-BNN-TTr, Tổng công ty chưa thu hồi số tiền 6.129,3 triệu đồng do HH Lương thực Việt Nam thu phí ủy thác xuất khẩu và 217,790 triệu đồng do nghiệm thu sai so với thực tế gói thầy san nền tại dự án chợ chuyên kinh doanh lúa gạo Thốt Nốt.

Với những sai phạm, Thanh tra Bộ yêu cầu Vinafood 2 phải tiếp tục triển khai thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty theo đúng kế hoạch, tiến độ và quy định của pháp luật. Công ty này phải kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có những tồn tại, khuyết điểm và sai phạm đã nêu trên.

Thanh tra Bộ NN&PTNT yêu cầu Vinafood 2khẩn trương trình Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phương án củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty.

Tổng Công ty này phải báo cáo kết quả thực hiện về Bộ NN&PTNT trước ngày 15/8/2017 để tổng hợp báo Thủ tướng Chính phủ.

Thiên Di