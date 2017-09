Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiên đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án mạng tại thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc khiến một người tử vong ngay tại quán nét. Nạn nhân trong vụ án mạng này là anh Nguyễn Văn T. (SN 1996), trú tại tổ 11 phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Hồng Th., (SN 1971, mẹ đẻ nạn nhân) khoảng 20h tối 20/9, con trai bà là Nguyễn Văn T. và anh Nguyễn Văn S. (SN 1996, nhân viên bảo vệ của quán internet) đang trông quán tại khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc thì có Đỗ Văn Quỳnh (SN 1990, trú tại Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường) đến chơi điện tử.

Bà TH. (mẹ nạn nhân) kể lại sự việc.

Chơi được một lúc thì không hiểu nguyên nhân từ đâu giữa Quỳnh và T. xảy ra mâu thuẫn khiến hai bên to tiếng với nhau. Tuy nhiên, mọi người trong quán can ngăn nên T. tiếp tục trông coi quán còn Quỳnh bỏ đi.

Tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng được một lúc, Quỳnh bất ngờ dẫn theo một nhóm gồm 6 thanh niên đi trên 3 xe máy đến quán và ngồi ở bàn uống nước. Trong nhóm người này, có người đàn ông tên Đức (biệt danh “Đức Nhô”) trú tại địa phương, gọi anh T. ra để "nói chuyện". Tưởng đối tượng Đức chỉ gọi anh T. ra để hòa giải mâu thuẫn, nhưng khi anh T. dậy đi ra thì bất ngờ Quỳnh lao đến rồi rút dao nhọn giấu trong người đâm vào mạn sườn của T..

Gây án xong, cả nhóm này lên xe bỏ chạy vào trung tâm thị trấn Vĩnh Tường. Còn nạn nhân sau đó đã được mọi người đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân tử vong sau đó. Sự việc lúc này cũng được người dân báo lên Công an huyện Vĩnh Tường.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Tường cho biết, sau khi được người dân thông báo sự việc lãnh đạo UBND thi trấn đã cùng với Công an thị trấn Vĩnh Tường kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an huyện Vĩnh Tường và Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

