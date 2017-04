Vinhomes Riverside: Đẳng cấp làm nên từ những chi tiết nhỏ nhất

Bên cạnh đó, dịch vụ và tiện ích của The Harmony cũng được chủ đầu tư chăm chút đến từng chi tiết, hướng tới một cuộc sống đẳng cấp và bền vững.

Tự hào với “khoảng xanh” độc nhất vô nhị, việc duy trì hệ thống cây xanh và cảnh quan tại Vinhomes Riverside cũng được đầu tư và nghiên cứu đặc biệt tỉ mỉ. Trong 70,5hakhông gian xanh của dự án, có tới gần 100 loài cây bóng mát quý hiếm và 83 loài hoa cây bụi được lựa chọn kỹ lưỡng để tạo nên thảm thực vật phong phú và không gian thiên nhiên khoáng đạt cho cư dân.

Hoạt động chăm sóc cây xanh được các chuyên gia về ươm trồng và kiến trúc ngoại cảnh thực hiện hàng ngày, theo quy trình chăm sóc chuyên nghiệp được thiết kế một cách khoa học cho từng loại cây trồng, từng loài hoa. Bên cạnh việc chăm sóc hàng ngày, thiết kế tổng thể của cảnh quan sẽ được đổi mới định kỳ vào những dịp lễ lớn trong năm để tạo ra diện mạo mới mẻ cho khu đô thị.

Tổng chiều dài kênh đào lên tới 6km tại Vinhomes Riverside giai đoạn 2.

Song song với việc xây dựng hệ thống kênh đào và hồ điều hòa không khí mang lại không gian xanh mát cho khu đô thị, Vinhomes Riverside cũng tập trung phát triển hệ thống thuỷ sinh phong phú. Rất nhiều loài cá lớn như cá măng, cá trắm đen và nhiều chủng loại cá tự nhiên khác như cá mè, trôi, chép, trê… được nuôi thả trong khu vực kênh đào 12,8km. Đây không chỉ là điểm nhấn sinh động cho quang cảnh chung mà còn tạo cơ hội để cư dân có thể tận hưởng các thú vui tao nhã như câu cá ngay tại vườn nhà. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống kênh đào thêm 6km và thêm một hồ điều hòa rộng 12,4ha, hứa hẹn mang đến cuộc sống sinh thái ngay giữa lòng thành phố cho các cư dân tương lai.

Không chỉ chú trọng vào việc tạo không gian trong lành cho cư dân, những dịch vụ và tiện ích tại Vinhomes Riverside cũng được xây dựng để mang lại cuộc sống đẳng cấp và chất lượng bậc nhất. Nổi tiếng với hệ thống tiện ích đẳng cấp như trường Quốc tế BIS, công viên khủng long Jura Park, Trung tâm ẩm thực và hội nghị quốc tế Almaz, Vinhomes Riversides tiếp tục bổ sung vào giai đoạn 2 của dự án hơn 100 tiện ích mới với 40 tiện ích điểm nhấn như quảng trường hướng hồ, nhà hàng nổi, vườn dưỡng sinh, clubhouse, sân chơi sáng tạo cho trẻ... đem lại trải nghiệm sống đa dạng và thú vị cho cư dân ở mọi độ tuổi. Tới đây, Vinhomes Riverside sẽ khai trương bể bơi vô cực tại tầng 5 TTTM Vincom Plaza Long Biên hứa hẹn là một điểm đến lí tưởng cho cư dân trong mùa hè.

Đường đi bộ quanh hồ trong khuôn viên hồ điều hòa của Vinhomes Riverside – The Harmony.

Là nơi an cư của cộng đồng thượng lưu, thành đạt, công tác an ninh luôn được Vinhomes Riverside đặt lên hàng đầu. Cư dân có thể hoàn toàn yên tâm với hệ thống bảo an 4 lớp bao gồm: Bảo vệ tại các trạm – chốt an ninh; Cơ động đi tuần tra 24/7; Camera hồng ngoại cả ngày lẫn đêm.

Không gian giao hòa thiên nhiên và con người tại Vinhomes Riverside – The Harmony.

Với Vingroup, việc xây dựng “đẳng cấp” của một dự án bất động sản là một quá trình không ngừng nghỉ, từ khi bắt đầu bản thiết kế cho đến khi hoàn thành. Chất lượng cuộc sống được đảm bảo toàn diện từ môi trường tự nhiên, không gian sống, yếu tố an ninh đến sự tiện ích… Vinhomes Riverside và Vinhomes Riverside giai đoạn 2 – The Harmony là minh chứng cho việc đem những chuẩn mực cao nhất vào từng chi tiết nhằm kiến tạo đẳng cấp sống tốt nhất cho cư dân.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô Hà Nội, cách hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 9 phút chạy xe và kết nối linh hoạt với cụm công trình trọng điểm của Thủ đô bằng hệ thống giao thông cầu đường đường hiện đại, giai đoạn 2 của dự án, Vinhomes Riverside – The Harmony được chính thức ra mắt ba trong bốn tiểu khu theo phong cách Tân cổ điển bao gồm Tiểu khu Nguyệt Quế - kiến trúc Hy Lạp, Tiểu khu Phong Lan – kiến trúc Pháp, tiểu khu Hướng Dương – kiến trúc Đông Dương và tiểu khu Tulip – kiến trúc Ý. Trong giai đoạn này, bên cạnh loại hình biệt thự đơn lập và song lập, khách hàng còn có thể lựa chọn mô hình nhà liền kề, nhà vườn, biệt thự tứ lập và nhà phố. Khoảng 100 căn nhà vườn Hy Lạp và Pháp đã được chính thức mở bán trong quý 1/2017.

Minh Tú