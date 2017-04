Vợ anh đáng giá bao nhiêu, anh biết không?

Thưa cùng các đấng ông chồng nhân một thứ Bảy máu chảy về tim!

Có lẽ hôn nhân là cách “hoá giá” bạn gái một cách nhanh nhất. Chẳng phải thế sao mà các bà vợ đều có giá trị rẻ hơn nhiều so với các cô bồ? Nhiều anh chồng sẵn sàng chi vài chục triệu cho nhân tình nhưng mua cho vợ những món đồ đôi trăm vẫn còn nâng lên hạ xuống. Ừ thì bởi bồ ngon, trẻ, đẹp thì phải đầu tư để… “thịt”. Nhưng có những anh còn xếp cả vợ sau bạn bè. Đi nhậu bao nhiêu cũng không tiếc nhưng đưa vợ đi ăn thì lại nhăn nhó bảo: Ăn ở nhà ngon hơn.

Vợ anh giá bao nhiêu, anh biết không???

Muốn biết giá trị một ai đó vốn chẳng phải cộng đồ quần áo trang sức phụ kiện trên con người đó lại là ra. Mà là những giá trị mang lại cho cuộc đời của bạn. Mà là những khoản bạn sẽ mất đi nếu mất người đó. Và bằng cả giá trị trên “thị trường” của con người đó. Là tôi tạm tính như thế thôi. Chứ còn rất nhiều giá trị khác vô hình và hữu hình nữa.

Vợ anh giá bao nhiêu, anh biết không??? (Ảnh minh họa).

Vợ anh mang lại giá trị nào cho cuộc đời của anh? Không phải những đứa con kháu khỉnh hay vết sẹo mổ đẻ, nếp mỡ bụng, cái ngực xệ hay những cơn đau nhức xương sau sinh. Những cái đó là “thiệt hại” mà hầu hết phụ nữ đều xác định khi quyết định làm vợ. Đừng định giá vợ mình một cách thô tục như thế! Các cụ chả có câu “Giàu vì bạn, sang vì vợ” đó sao? Không phải đàn bà hơn nhau ở tấm chồng mà là chồng sang nhờ vợ. Anh có sang hay anh hèn là từ cái cách anh cư xử sao với vợ mình. Giá trị của đời anh vốn được “vốn hoá” từ vợ.

Nhìn những ông chồng suốt ngày đầu bù tóc rối vốn là bởi họ không được vợ chăm sóc. Còn nếu anh lúc nào cũng áo quần bảnh bao thì sao lại quên sự chăm sóc của vợ mình? Hãy nhớ lại giùm những gì anh có từ khi anh cưới vợ. Thay vì chỉ nhìn thấy tự do bị bớt, thay vì chỉ thấy những lời cằn nhằn của vợ.

Anh thử tưởng tượng xem nếu một ngày anh không còn vợ nữa! Nếu anh cảm thấy chuyện có vợ hay không có vợ chả ảnh hưởng gì đến đời anh thì thiết nghĩ vợ anh quá ngốc khi đặt cuộc đời cô ấy vào anh.

Tôi đã từng nói: “Vợ là cơm nguội ở nhà/ Nhưng là hải sản thằng cha láng giềng”. Giá của vợ anh trên “thị trường” là bao nhiêu anh biết không? Rẻ như hải sản nhà tôi thì cũng đủ ăn quanh năm suốt tháng không ngấy. Vợ anh chỉ cần một lý do thuyết phục là anh sẽ mọc ngay một cái sừng. Mà 100% những lý do để thuyết phục vợ anh đi với một gã trai khác đều bắt đầu từ anh chứ không phải từ cô ấy.

Tin tôi hoặc cứ làm như anh muốn thì tuỳ anh. Nhưng phụ nữ là thế, khác với đàn ông chỉ cần 1 địa điểm, phụ nữ thì cần 1 lý do. Và anh là lý do của cô ấy chứ không phải gã trai kia là lý do khiến cô ấy làm vậy. Đừng nghĩ đàn ông 6 múi mới quyến rũ được vợ. Đàn ông chỉ cần 1 múi nhưng có 6 cách thôi. Cách 1: Chồng em thế thì tệ quá! Cách 2: Nếu anh mà là chồng em… Cách 3: Sao chồng em bỏ phí em như thế?… Cách 4, cách 5, cách 6… Tôi nghĩ chả cần nói, các anh khi đi “hack” vợ người đều đủ 60 cách.

Tôi biết, tôi biết! Các anh vốn chỉ cần thiên hạ thái bình- vợ mình ngu ngu mãi mãi. Để yêu anh mà chả cần đòi hỏi. Để nghe anh. Để trọn đời trọn kiếp làm vợ anh. Để đừng đọc mấy thứ nhảm nhí trên mạng rồi về làm mình làm mẩy với chồng. Nhưng cô ấy sẽ thế nếu anh biết trân trọng, nâng niu, quan tâm và chia sẻ với cô ấy. Bằng không, bằng cách này hay cách khác, vợ anh sẽ đủ lớn để biết rằng giá trị của cô ấy không phải là thứ để chồng vứt đâu cũng không sợ mất, bỏ đâu cũng sẽ ngồi yên một chỗ, ném cho cái gì cũng cười hớn hở. Tôi nghĩ, phụ nữ kiểu vậy không còn nhiều nữa rồi.

Thì như một tỉnh ngôn cho cuối tuần này vậy! Đó là thông điệp dành cho các anh cần phải “đọc” nơi vợ mình, “đọc” thấy trong mắt vợ mình, trong tiếng thở dài của vợ mình hôm nay!

Hoàng Anh Tú