Liên quan đến vụ vỡ hụi gây xôn xao dư luận ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, ông Võ Văn Tịnh, Trưởng Công an xã Thanh Mỹ cho biết, hiện đã có gần 130 người viết đơn trình báo, với tổng số tiền hơn 8 tỷ. Một điều đặc biệt, không ít nạn nhân viết đơn là người dân nghèo, có thu nhập thấp trên địa bàn xã.

Ngôi nhà cấp 4 của mẹ con bà Tuyết đã cũ kỹ và xuống cấp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1955), trú tại xóm 7, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, là một ví dụ điển hình. Được biết, vợ chồng bà Tuyết chỉ có một người con duy nhất là anh Trần Ngọc Hiền (SN 1983). Nhưng chẳng may từ khi sinh ra, anh Hiền không được bình thường như người khác.

Khi đang cố gắng chạy chữa bệnh tật cho con thì người chồng đột ngột qua đời, để lại mọi gánh nặng cuộc sống trên đôi vai gầy của bà Tuyết. Từ đó, hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống.

Con trai bà Tuyết do tâm trí không bình thường nên không thể làm gì, gia đình cũng chẳng có ruộng hay tài sản đáng giá, bà đành ra chợ rửa bát thuê. Mỗi ngày thu nhập chỉ được vài ba chục ngàn, người ở chợ thấy thương cho hoàn cảnh của mẹ con nên cũng cho thêm một ít.

Con trai bà Tuyết do tâm trí không bình thường nên không thể làm được gì.

“Con tôi được hưởng chế độ người tàn tật 405.000 đồng/1 tháng, nhưng toàn bộ số tiền trợ cấp này mấy năm nay tôi có dám tiêu đâu. Do tình hình sức khỏe của Hiền không được tốt lắm nên cuối năm nay tôi định đưa con đi khám và bốc thêm mấy thang thuốc, nhưng giờ thì mất cả rồi…”, bà Tuyết rưng rưng kể.

Ngôi nhà 2 mẹ con đang ở nay đã xuống cấp trầm trọng, những ngày mưa giột khắp nơi nên bà Tuyết cũng định mấy tháng nữa nhờ người đến sửa. “Số tiền của tôi ít thôi, chỉ có 39 triệu đồng, nhưng đó là toàn bộ tài sản trong nhà, khả năng là mất trắng. Giờ phải cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi con, chứ ở nhà mấy hôm nay gần hết gạo ăn rồi”, bà Tuyết nói.

Theo bà Tuyết, thấy bà Trần Thị Oanh (SN 1979), trú tại xóm 5, xã Thanh Mỹ huy động chung phường hụi và trả tiền lãi cao, rất đông người trong xóm tham gia, nên bà Tuyết cũng đưa toàn bộ số tiền trong nhà đến góp, với mong muốn kiếm thêm được ít tiền.

Bà Tuyết hằng ngày ra rửa bát thuê ở chợ.

Thế nhưng lãi đâu chưa thấy bà Oanh đã tuyên bố vỡ hụi và biến mất ngay sau đó. Từ lúc nghe tin, vì xót xa cho số tiền mình vất vả cả đời mới tích góp được nay có nguy cơ "bốc hơi", bà Tuyết xót của đến mất ăn, mất ngủ.

Mặc dù nghe thông tin chủ hụi tuyên bố không có tiền trả cho người dân, nhưng bà Tuyết vẫn cần mẫn đạp chiếc xe cũ kỹ đến khu chợ của xã để làm việc chứ không đến nhà tìm, để đòi tiền như những người khác.

“Biết đi đâu mà tìm bà ấy để đòi tiền bây giờ, tài sản trong nhà bà cũng bị mọi người tranh nhau lấy hết rồi, mẹ con tôi sức khỏe yếu nên không thể làm gì được, giờ chỉ trông mong vào cơ quan chức năng”, bà Tuyết nói rồi gạt nước mắt xin phép tiếp tục quay lại rửa bát.

Nhìn người phụ nữ đã lớn tuổi, người gầy guộc, đội chiếc nón rách tỉ mỉ lau chùi từng chiếc xoong khiến ai cũng ngậm ngùi...

Ngôi nhà của chủ hụi Trần Thị Oanh khóa trái cửa trong nhiều ngày nay.

Ngoài ra, một số trường hợp khác như bà Hà Thị Hòa (SN 1968), trú xóm 5, xã Thanh Mỹ, là hộ nghèo, nhưng tháng 3/2017, sau khi nhận toàn bộ tiền chính sách chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng được 15 triệu đồng/1 năm, bà cũng đã đóng góp hết để chung hụi; hay như ông Võ Văn Ất (SN 1962) mắt không nhìn thấy, vợ mất sớm, cũng đã gửi toàn bộ tiền lương mỗi tháng để mong an hưởng tuổi già thì giờ mất hết…

Theo ông Võ Văn Tịnh, do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên Công an xã Thanh Mỹ đã báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Thanh Chương để tiếp tục điều tra, làm rõ.