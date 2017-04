12 năm tù cho kẻ lừa rủ bé gái đi bắt ốc rồi 'giở trò đồi bại'

Chiều 21/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tươi (SN 1964, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Tươi tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo nội dung vụ án, Tươi từ tỉnh Vĩnh Long lên huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai làm thuê cho một trang trại. Chiều 17/1/2016, sau khi đã có men trong người, Tươi nhìn thấy cháu A. đang chơi gần đó. Tươi liền nảy sinh ý định và rủ bé gái đi bắt ốc. Khi đó, bé A. chưa được 10 tuổi, đồng ý đi theo Tươi.

Khi tới khu nhà gỗ, thấy vắng người, Tươi liền giở trò đồi bại với bé A. Trong lúc đang thực hiện hành vi, thấy bé A. kêu đau, Tươi mới dừng lại.

Đến 14h cùng ngày, không thấy con gái đâu, chị C. (mẹ ruột bé A.) mới hớt hải đi tìm thì thấy con gái đứng thất thần bên bờ ao nên vội đưa con về nhà. Về tới nhà, bé A. liền kể lại sự việc với mẹ. Sau đó, chị C. nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo sự việc, tố cáo tội ác của Tươi.

Sau phần nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nên quyết định tuyên y án sơ thẩm đối Tươi về tội Hiếp dâm trẻ em.

Ngọc Hoa