Volvo đánh mất danh hiệu xe an toàn nhất thế giới vào tay Mazda CX-5

Hiện các mẫu xe đến từ thương hiệu Volvo đang được quảng cáo là chiếc SUV an toàn nhất thế giới mà khách hàng có thể mua, điểm nổi bật của chúng là những trang bị công nghệ tiên tiến giúp giảm thiểu tai nạn khi xảy ra va chạm.

Tuy nhiên, theo Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS) ghi nhận rằng, thương hiệu Mazda mới là nhà sản xuất ra những chiếc xe an toàn nhất trên đường. Cụ thể sau khi thực hiện các bài thử nghiệm va chạm nghiêm ngặt, mẫu crossover CX-5 đã nhận được danh hiệu Top Safety Pick + danh giá về an toàn.

Mazda CX-5 nhận được giải thưởng an toàn Top Safety Pick+ từ Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ.

Xuất sắc vượt qua tất cả 5 bài kiểm tra va chạm, bao gồm bài kiểm thử nghiệm đâm trực diện góc nhỏ, thử nghiệm đâm trực diện góc vừa, thử nghiệm đâm cạnh bên, khả năng chịu đựng của mái xe và đầu xe.

Kết quả ghi nhận sau các bài kiểm tra cho thấy, khi đâm trực diện góc nhỏ, kết quả cho thấy độ lún bàn đạp phanh là 2,4 inch (6 cm) và 1,6 đến 2,4 inch (4 đến 6 cm) ở cột cụm đồng hồ. Dây an toàn giúp kiểm soát chuyển động của hình nộm, khi có va chạm đầu tiếp xúc với túi khí trước giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Còn ở hệ thống ngăn ngừa tai nạn phía trước của CX-5 cũng nhận được điểm số tương đối cao và các cảm biến có thể dừng xe từ vận tốc 19 km/h trở lên. Tiếc rằng hệ thống cụm đèn pha LED lại nhận được điểm đánh giá thấp khi khả năng chiếu sáng kém.

Ông Masashi Otsuka, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Phát triển của Mazda ở Bắc Mỹ nói: "Xe của chúng tôi được thiết kế và chế tạo để giúp bảo vệ người lái xe và hành khách trên xe nếu xảy ra va chạm. Chúng tôi tự hào về những thành tựu của đội ngũ phát triển CX-5 và đánh giá cao sự công nhận của IIHS".

Top Safety Pick+ là chứng nhận đánh giá về mức độ cao nhất của Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS). Để đạt được chứng nhận này, xe phải đạt điểm đánh giá cao nhất (Good) tại tất cả các hạng mục bao gồm va chạm trực diện góc nhỏ, va chạm trực diện góc trung, va chạm bên hông, độ bền của mái xe và giảm thiểu tác động vào vùng đầu, đồng thời phải có thêm hệ thống phanh tự động khẩn cấp.

Phúc Đạt