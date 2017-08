Theo tìm hiểu của PV, để đầu tư vào Bitconnect, người tham gia sẽ được mở tài khoản tại trang https://bitconnect.co/, sau đó người tham gia sẽ được cung cấp 2 loại ví trong tài khoản Bitconnect gồm: Ví Bitcoin (BTC Wallet) và ví Bitconnect (BCC Walle). Với tài khoản này, người đầu tư có thể nộp tiền vào và rút tiền ra. Về cách thức đầu tư, người tham gia sẽ mua Bitcoin ở một nơi khác, nạp vào Bitconnect và dùng số Bitcoin này để giao dịch, mua tiền của Bitconnect để đầu tư từ những người khác thông qua sàn giao dịch riêng.

Tại Việt Nam, Bitconnect Việt Nam được quảng cáo có trụ sở tại phòng 201, tầng 2, tòa nhà 117, Trần Duy Hưng với số điện thoại liên hệ là 0927979792. Tuy nhiên, PV tìm đến địa chỉ và số điện thoại trên thì thông tin lại không đúng với những gì Bitconnect đã quảng bá.

Tài chính đa cấp, công khai vi phạm sao không xử lý?

Theo tìm hiểu, Bitconnect hoạt động theo mô hình đa cấp tài chính để thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư. Giống như những mô hình tài chính đa cấp khác, người mời thành công sẽ được hưởng hoa hồng theo tầng. Theo đó, nếu nhà đầu tư là A, A mời B tham gia thì A sẽ được hưởng 7% hoa hồng trong tổng số tiền đầu tư của B. B mời C đầu tư thì sẽ tiếp tục nhận 7% của C và A sẽ nhận thêm 3% của C... Cứ như thế người vào sau sẽ dành tiền “nuôi” người vào trước. Chính vì vậy, kênh đầu tư này đang tạo thành “vòi bạch tuộc” vươn theo các tầng.

Sẽ có Nghị định quản lý tài sản ảo Để quản lý tài sản ảo, bộ Tư pháp đang xây dựng Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo, tiền điện tử, dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 12/2017. Đây sẽ là hành lang pháp lý để người tham gia cân nhắc trước khi quyết định làm giàu theo cách này.

Bên cạnh đó, mô hình đa cấp tài chính dựa trên đồng Bitcoinnect này sử dụng hệ thống cho vay ngang hàng lending. Đây cũng là một kênh đầu tư mới xuất hiện tại Việt Nam. Hình thức này được cho là an toàn nhưng không được hưởng lợi nhuận nhiều như hình thức mời gọi đầu tư.

Bên cạnh “cạm bẫy phù hoa” từ số tiền lãi lớn, đầu tư tài chính Bitconnect đang tiềm ẩn những nguy cơ cực lớn, có thể khiến người đầu tư... mất trắng. Khả năng bảo vệ tài khoản của những người tham gia Bitconnect rất thấp, vì nhiều nhà đầu tư không biết mình đang đầu tư vào cái gì và tiền của mình được chuyển đi đâu.

Cũng theo tìm hiểu của PV, những sàn đa cấp mới ngày nào còn hoạt động rầm rộ như Vphp.biz, Bitkingdong, Eurobits..., giờ đã “bốc hơi” theo hàng tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trước đó, những sàn giao dịch kiểu này đã từng cam kết “rất dữ dội” về tiềm năng, cơ hội giàu lên nhanh chóng khiến nhiều người tưởng bở và kết cục là nhận “quả đắng”.

Chuyên gia tài chính, LS.TS Bùi Quang Tín (đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) cho biết, Bitconnect là hình thức đầu tư mới xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2017.

“Bitconnect tương tự đồng Bitcoin, Onecoin... xuất hiện tại Việt Nam cách đây chưa lâu và không được công nhận. Hình thức đầu tư tiền ảo, kêu gọi đầu tư tài chính đa cấp là hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, khi tham gia vào các mô hình tài chính, tài khoản rất dễ bị chiếm dụng. Khả năng hệ thống lending chỉ là vỏ bọc cho một mô hình đa cấp trá hình và không may là chỉ những người mới đầu tư vài ngày hoặc từ 1 đến 2 tháng bị thiệt hại. Đã có không ít người vỡ mộng làm giàu nhưng không biết kêu ai. Vì vậy, trước khi đầu tư, người tham gia cần cân nhắc kỹ để tránh bị lừa đảo, ôm nợ”, LS Tín kết luận.

Chưa cấp phép hoạt động huy động tài chính đa cấp ở Việt Nam Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng cục Quản lý cạnh tranh (bộ Công Thương) cho biết: “Cục Quản lý cạnh tranh chỉ cấp phép và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp có bán sản phẩm, hàng hóa. Còn đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đa cấp không có sản phẩm như kêu gọi kênh đầu tư tài chính… thì Cục không cấp phép. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân kinh doanh kiểu đa cấp không có sản phẩm này, mọi người nên báo cho cơ quan công an để điều tra, xử lý”.

Trần Phương