Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về tội Đánh bạc và ra lệnh tạm giam 4 bị can là chủ mưu, cầm đầu liên quan đến đường dây cá độ bóng đá “khủng” vừa bị triệt phá trên địa bàn.