VPBank chào sàn HOSE với giá tham chiếu 39.000 đồng/cổ phiếu

VPBank sắp trở thành ngân hàng tư nhân lớn nhất sàn chứng khoán

Theo đó, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VPB là 39.000 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20% so với giá tham chiếu, tương đương giá cổ phiếu trong khoảng 31.200-46.800 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá chào sàn này, giá trị vốn hóa của VPBank ước đạt 51.975 tỷ đồng, vượt qua nhiều ông lớn trong ngành và trở thành ngân hàng tư nhân lớn nhất sàn chứng khoán.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2017 của VPBank, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 248,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 108% so với mức 1.250 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái; tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng chỉ ở mức 2,81% trên tổng dư nợ, giảm so với mức 2,91% hồi đầu năm.