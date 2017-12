Vụ án Trịnh Xuân Thanh sẽ được đưa ra xét xử vào đầu năm 2018

Theo báo cáo, trong năm 2017, 2 cấp TAND TP.Hà Nội đã giải quyết các loại án đạt tỉ lệ 90,1%. Số vụ án bị hủy, sửa giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể: Từ ngày 1/10/2016 đến 30/9/2017, TAND 2 cấp TP đã thụ lý 30.777 vụ, tăng 2.029 vụ = 7% so với năm 2016; đã giải quyết 27.755 vụ, đạt tỉ lệ 90,1%, tăng 79 vụ so với năm 2016. Số vụ án còn lại hầu hết là mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổng số án bị hủy là 193 vụ = 0,69% số án đã giải quyết, giảm 29 vụ so với năm 2016.

Tổng số án hình sự đã thụ lý 7.761 vụ/13.147 bị cáo, giảm 1.308 vụ = 14,4% so với năm 2016. Đã giải quyết 7.671 vụ/12.827 bị cáo. Tòa án cấp huyện đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 6.161 vụ/ 10.303 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 6.120 vụ/10.150 bị cáo. TAND TP.Hà Nội đã thụ lý sơ thẩm 597 vụ/1.503 bị cáo đã giải quyết 564 vụ/1.381 bị cáo. Thụ lý theo thủ tục phúc thẩm: 1.003 vụ/ 1.341 bị cáo; đã giải quyết: 987 vụ/1.296 bị cáo...