Vụ bà nội hại chết cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa: Khởi tố bị can

Liên quan đến vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị bà nội hại chết tại TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, ngày 6/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 72, Quyết định Khởi tố bị can số 44 đối với Phạm Thị Xuân về tội Giết người theo Điều 93, bộ Luật Hình sự.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 18h40 ngày 25/11, tại nhà vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979), trú tại TX.Bỉm Sơn đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Xuân (mẹ anh Thuận) là người duy nhất chứng kiến vụ việc.

Hiện, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố hình sự đối với Phạm Thị Xuân.

Bà Xuân thông báo cho mọi người biết, khi bà đang bế cháu gái hơn 20 ngày tuổi, con của vợ chồng anh Thuận, thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy, bịt mặt xông vào nhà dí dao khống chế rồi bắt cóc cháu bé.

Ngay trong đêm 25 và ngày 26/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, tung lực lượng truy tìm tung tích cháu bé.

Đến gần trưa 27/11, bà Dương Thị Thơm, trú tại phường Ba Đình, TX.Bỉm Sơn đi nhặt rác đã phát hiện thi thể cháu bé đựng trong bao tải ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, TX.Bỉm Sơn. Cháu bé sau đó được anh Thuận, chị Huyền nhận diện đúng là con gái mới sinh được 20 ngày tuổi của họ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an Thanh Hóa khẳng định: Không có vụ bắt cóc bé gái như thông tin trước đó. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi can khiến bé gái tử vong là Phạm Thị Xuân.

Ngôi nhà nơi gia đình cháu bé sinh sống.

Trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé, sau đó tạo nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan Cảnh sát điều tra chưa đưa ra kết luận nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của Phạm Thị Xuân.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.