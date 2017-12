Bà nội khai đánh rơi rồi hại chết cháu 20 ngày tuổi

Ban đầu tại cơ quan công an, bà Xuân khai nhận do tin theo lời thầy bói nên hại chết cháu bé 20 ngày tuổi. Mới đây, nghi phạm bất ngờ thay đổi lời khai việc cháu bé tử vong là do vô ý đánh rơi.