Vụ bí thư phường nhảy từ tầng 3 sới bạc: Khởi tố 4 bị can

Liên quan đến vụ bí thư đảng ủy phường nhảy từ lầu 3 để chạy trốn khi bị phát hiện đánh bạc, ngày 18/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can.

Theo đó, 4 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Long (51 tuổi), trú ở huyện Vĩnh Linh; Đỗ Quang Minh (39 tuổi), Nguyễn Minh Hải (32 tuổi) và Đàm Duy Thanh (38 tuổi), cùng trú tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Riêng ông Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi), trú ở TP.Đông Hà, Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang được xác định cùng tham gia đánh bạc nhưng hiện đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan chức năng chưa áp dụng biện pháp xử lý.

Như tin đã đưa, chiều 29/3, sau khi nhận được tin trình báo từ quần chúng về một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại ngôi nhà 3 tầng của bà Nguyễn Thị Phương D. (34 tuổi), ở đường Tôn Thất Thuyết, TP.Đông Hà, Công an tỉnh Quảng Trị đã bố trí lực lượng tiến hành vây ráp. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 7 người đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc.

Bị công an đột kích bất ngờ, ông Dương cùng 2 đối tượng khác nhảy từ tầng 3 xuống để tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, ông Dương bị chấn thương nặng, phải cấp cứu ở bệnh viện Trung ương Huế; 2 đối tượng còn lại, 1 người bị chấn thương nhẹ, người còn lại trốn thoát nhưng sau đó đã đến trình diện tại cơ quan công an.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 8 điện thoại di động, 2 xe máy, 1 ô tô và 196 triệu đồng.

Hiện, CQĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Lê Công