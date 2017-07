Hải Phòng: Chuyển công tác 2 anh em trong vụ cả nhà làm quan

Theo đó, ông Nguyễn Thế Son, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện An Dương được điều động về ban Dân vận Huyện ủy An Dương giữ chức vụ Trưởng ban; bà Nguyễn Thị Hương, Phó phòng Nội vụ được luân chuyển sang làm Phó phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện An Dương.

Trụ sở UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng.

Ngày 17/7, trao đổi với PV báo Người Đưa tin, ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Huyện ủy An Dương xác nhận thông tin này và cho biết, việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại Huyện ủy và UBND huyện tuân thủ đúng các quy định.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã thông tin, sau khi vụ việc trên được phản ánh, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc có 6 người trong một một gia đình làm quan ở huyện An Dương, phần lớn giữ những vị trí quan trọng.

Sáu người trong cùng một gia đình làm quan tại huyện An Dương gồm: Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Thế Son, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch; ông Nguyễn Thế Hùng, Phó ban Tổ chức Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Hương, Phó phòng Nội vụ; ông Nguyễn Thế Đức, Phó Bí thư Huyện đoàn; bà Phạm Thị Như (con dâu ông Son), chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Thành ủy, UBND TP.Hải Phòng đã khẩn trương vào cuộc làm rõ, giải quyết.

Lã Tiến