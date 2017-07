Vụ chìm tàu Hải Thành 26 khiến 9 người chết: Khởi tố 4 bị can

Liên quan đến vụ chìm tàu Hải Thành 26-BLC khiến 9 người chết, ngày 18/7, cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng.

Thân nhân những người gặp nạn trong vụ chìm tàu đau đớn khóc thương.

Theo đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can gồm: Trần Kiên (SN 1984, quê tỉnh Thái Nguyên), thuyền phó 2 của tàu Petrolimex 14; Nguyễn Xuân Sang (SN 1988, quê tỉnh Đồng Nai), thủy thủ trực ca của tàu Petrolimex 14; Nguyễn Viết Thắng (SN 1971, quê tỉnh Thái Bình), thuyền trưởng của tàu Hải Thành 26-BLC; Hoàng Tiến Khôi (SN 1990, quê Hải Dương), sỹ quan trực boong của tàu Hải Thành 26-BLC.

Cả bốn người bị khởi tố để điều tra về tội Điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải.

Trước đó, căn cứ vào báo cáo kết quả điều tra tai nạn đâm va giữa tàu Petrolimex 14 và tàu Hải Thành 26-BLC của cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, tai nạn xảy ra không phải do lỗi kỹ thuật của tàu hay thời tiết mà nguyên nhân do yếu tố con người. Thế nên, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra.

Cụ thể, khoảng 00h10 ngày 28/3/2017, tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía Đông - Đông Bắc, vụ tai nạn hàng hải xảy ra giữa tàu Hải Thành 26-BLC và tàu Petrolimex 14.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định tàu Hải Thành 26-BLC (tàu vận tải biển, trọng tải trên 3.000 tấn, thuộc công ty TNHH TM vận tải biển Phương Thịnh) có 11 thuyền viên, chở clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ.

Khi tới vị trí nêu trên, tàu Hải Thành va chạm với tàu Petrolimex 14 (thuộc công ty cổ phần xăng dầu Vitaco - Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex), khiến tàu Hải Thành 26-BLC bị chìm cùng toàn bộ hàng hóa.

11 người trên tàu Hải Thành đều rơi xuống biển trong đó có 9 người tử vong, số còn lại được cứu sống. Tàu Petrolimex 14 bị nhiều vết rách, thủng, trầy xước ở hai bên mạn phía trước mũi tàu, không có thiệt hại về người.

Vĩnh Thựu