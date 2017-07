Vụ cô gái trẻ chết bất thường: Bắt khẩn cấp người tình tuổi 16

Ngày 19/7, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Văn Huy (SN 2001), trú xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Huy tại cơ quan điều tra.

Như tin đã đưa trước đó, nạn nhân trong vụ việc là chị H.T.T.V (SN 2001), trú TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chị V. và Huy có tình cảm yêu đương với nhau. Đêm 14/7, giữa Huy và chị V. xảy ra xô xát. Ngày 15/7, chị V. phải nhập viện cấp cứu. Ít ngày sau, người này đã tử vong một cách bất thường.

Kết quả điều tra của Công an TX.Điện Bàn thể hiện, chị V. và Huy bỏ nhà đến sống chung tại một phòng trọ trên địa bàn thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung.

Phòng trọ nơi xảy ra sự việc.

Ngày 14/7, do mâu thuẫn trong tình cảm vì cho rằng chị V. lừa dối mình, Huy đã đóng cửa phòng trọ và có hành vi đánh vào thái dương chị V. Một số người can ngăn đã bị Huy dùng dao đuổi đi.

Sáng 15/7, do bị co giật, chị V. được đưa đi cấp cứu. Một ngày sau người này tử vong. Kết quả giám định pháp y của Công an tỉnh Quảng Nam kết luận, nguyên nhân chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não kín, tụ máu nội sọ vùng thái dương – đỉnh bên phải, xuất huyết khoang dưới nhện, phù não, chèn ép não, suy hô hấp cấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục.

Căn cứ vào chứng cứ trên, Công an TX.Điện Bàn đã bắt khẩn cấp Huy để điều tra vụ án.

Nhâm Thân - Duy Cường