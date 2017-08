Sáng 9/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng cho biết, nguyên nhân khiến anh Trần Văn Tr. (SN 1981, ở xã An Hồng) bị một nhóm người hành hung gây thương tích, phải đi cấp cứu tại bệnh viện có thể xuất phát từ chuyện gia đình. Hiện, lực lượng công an huyện đang tập trung điều tra, bước đầu đã xác định được đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ đánh anh Tr..

Theo nguồn tin của PV, tối ngày 4/8, anh H. (cùng ở xã An Hồng) có mời anh Tr. và một số bạn bè tới nhà ăn cơm với lý do đón vợ là chị Th. (vợ chồng anh H. đang ly thân) về đoàn tụ.

Tuy nhiên, chị Th. không chịu về, trong lúc nóng giận, anh H. đã đánh vợ. chị Th. bỏ về nhà và kể câu chuyện cho mẹ đẻ nghe.

Bất bình trước hành vi của con rể, mẹ chị Th. và một vài người cháu đã sang gặp anh H. để nói chuyện phải trái. Hai bên có lời qua tiếng lại, xô xát với nhau.

Anh Tr. đang được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, anh Tr. đã đứng lên can ngăn, hòa giải giữa hai bên. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn không chịu nhường nhau nửa lời. Sau đó, mấy người nhà chị Th. cho rằng anh Tr. bênh anh H. nên xảy ra xô xát.

Vụ việc tưởng như đã dừng lại thì khoảng 11h15 ngày 5/8, khi anh Tr. đang ngồi uống nước ở quán nước gần nhà bỗng một nhóm thanh niên đi trên hai ô tô, mang theo hung khí bất ngờ lao vào tấn công anh Tr. đến bất tỉnh.

Khi nhóm thanh niên bỏ đi, người nhà đã đưa anh Tr. đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Theo hồ sơ bệnh án, anh Tr. bị chấn thương vùng đầu thể nặng, mất máu nhiều, mặt mũi sưng vù, có sự biến dạng.

Hiện, anh Tr. vẫn đang được điều trị tích cực ở khoa Ngoại 11 – Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Dương đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, điều tra, xử lý. Đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên này nhanh chóng được xác định là Lê Anh Tuân (SN 1981, ở xã An Hồng, huyện An Dương).

Theo nguồn tin của phóng viên, Tuân là anh họ của Th. (vợ anh H.).

Vụ việc đang được Công an huyện An Dương hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Lã Tiến