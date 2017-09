Vụ Cục phó mất tiền ở khách sạn: Ai chịu trách nhiệm?

Một mất, mười ngờ

Chiều ngày 27/9, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An xác nhận, cơ quan này vừa nhận được văn bản của Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) gửi lên báo cáo về việc ông Nguyễn Xuân Q. (42 tuổi, Phó Cục trưởng cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, tổng cục Môi trường, bộ Tài nguyên và Môi trường) bị mất trộm 385 triệu đồng tại khách sạn T.V.2 (phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An).

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/9, ông Q. cùng đoàn công tác đến làm việc ở các tỉnh phía Nam để kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại các doanh nghiệp. Đoàn đi có 3 người, trong đó có ông Q. cùng hai người khác. Họ thuê 3 phòng nghỉ ở khách sạn T.V.2. Đến sáng 26/9, một người trong đoàn báo với khách sạn ông Q. bị mất laptop. Sau đó, ông Q. còn báo bị mất thêm 385 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, ông Q. cho hay, tối ngày 25/9, sau khi giải quyết công việc xong, đến khoảng 2h sáng ngày 26/9, ông Q. tắt đèn đi ngủ. Đến khoảng 5h, vị này thức giấc và phát hiện đã mất chiếc cặp, trong đó chứa tài liệu, laptop và 385 triệu. Sau đó, ông Q. yêu cầu chủ khách sạn báo tin mất trộm đến Công an TP.Tân An.

Khách sạn - nơi xảy ra sự việc.

Vị Phó Cục trưởng khẳng định, đây là tiền cá nhân, không liên quan đến công việc. Trước khi mất số tiền lớn này, có nhiều khách đến phòng ông Q. chơi. Trong khi đó, chủ khách sạn nơi ông Q. ở khẳng định chưa bao giờ có tiền lệ mất cắp tài sản tại khách sạn của mình. Hiện, cơ quan điều tra đang truy tìm kẻ trộm tiền.

Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng còn cho biết, mọi thông tin công an nắm được chỉ mới là báo cáo ban đầu. Công an tỉnh Long An đang phối hợp cùng Công an TP.Tân An để lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ. Những vấn đề liên quan đến phong bì, giấy biên nhận tiền… mới là thông tin đồn đoán, chưa có báo cáo cụ thể.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Vũ Mạnh Hùng (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) đưa ra nhận định: “Theo tin báo mất tiền của ông Q., rõ ràng đây là một vụ trộm cắp tài sản khủng với số tiền lên đến 385 triệu đồng. Đây là tội xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản, là hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản đã có chủ”.

Theo luật sư Hùng, thông thường người phạm tội lợi dụng sự mất cảnh giác của người quản lý tài sản để lấy cắp mà người quản lý tài sản không hề biết. Khoản 3 Điều 138 BLHS quy định về tội Trộm cắp tài sản, người nào trộm cắp tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Đánh giá về chủ thể của tội phạm, luật gia Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội) bình luận: “Theo điều 12 BLHS, người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 138 BLHS. Bởi vì khoản 1 và khoản 2 điều 138 BLHS là tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng. Còn trường hợp này (thuộc khoản 3 Điều 138 BLHS), thì chỉ cần xác định người phạm tội đủ 14 tuổi là đã phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Ảnh minh họa.

Khách sạn có phải chịu trách nhiệm không?

Đối với trách nhiệm của khách sạn, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Viết Hòa, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an tỉnh Nghệ An) cho rằng, thông thường trước khi khách vào nghỉ thì các khách sạn đã có những nội quy quy định đối với khách, ví dụ như xuất trình giấy tờ tùy thân, không được mang theo vũ khí, hút thuốc… Nếu như khách mang theo nhiều đồ vật quý thì có thể lập biên bản gửi lại lễ tân. Hoặc khách tự bảo quản và chịu trách nhiệm về tài sản của mình. Vì vậy, phải xem vị khách trên có thực hiện đúng nội quy của khách sạn hay chưa.

Nguyễn Hường - Phan Tuấn